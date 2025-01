Fontot limit emelkedett januártól: egyszerűbb lesz autópálya-matrica vásárlás, csekkbefizetés

A Simple arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy a Simple/Classic alkalmazásokban 2025. január 9-től felemelik az alapértelmezett biztonsági értékhatárt, a Vásárlási limitet az alkalmazáson belüli szolgáltatásokban (például autópálya-matrica vásárlás, csekkbefizetés esetén). Így az eddigi 5 ezer forint helyett, mostantól 15 ezer forintos értékhatár felett kell mindenképpen megadni Simple jelszót a vásárlás megerősítéséhez, vagy a jelszó helyettesítésére beállított biometrikus azonosítót.

Január 9-től megemelték a a Simple/Classic alkalmazásokban az alapértelmezett biztonsági értékhatárt 5 ezerről 15 ezer forintra. A felhasználók a limitet a továbbra is tudják módosítani 15 ezer forintnál alacsonyabb összegre. A limit módosításához Simple jelszóra van szükség.

Amennyiben valaki korábban már módosította a limitet 5 ezer forintnál alacsonyabb összegre, a beállítás továbbra is megmarad. Viszont ha szeretnék, a felhasználók ezentúl akár 15 ezer forintra is emelhetik a limit értékét. Fontos, hogy a Vásárlási limit nem vonatkozik az alkalmazással végrehajtott érintéses mobilfizetés (NFC) tranzakciókra – ezen vásárlásoknál továbbra is a mobiltelefon zárképernyőjének feloldása helyettesíti a bankkártya PIN-kódját. A Vásárlási limitet az alkalmazásban a Tárcám menüpontban lehet ellenőrizni és módosítani.



Javasolják, hogy amennyiben a felhasználó készüléke lehetővé teszi, állítson be biometrikus azonosítást a fizetés jóváhagyásához, ami az alkalmazásból való kijelentkezésig érvényes. Ezt megtehetik fizetés közben, vagy a Tárcám/Biztonság menüpontban (Simple Classic alkalmazásban a Beállítások között).