Óvatosan! Elképesztő átverés terjed a legismertebb webshopokban: magyarok is bedőltek, rengeteg pénzt buktak

A generatív mesterséges intelligencia (AI) eszközök megjelenése új kihívások elé állítja a kereskedőket, szolgáltatókat és fogyasztókat az online értékelések területén. Bár a hamis vélemények problémája nem új keletű, az AI-technológia lehetővé teszi a csalók számára, hogy minden eddiginél gyorsabban és nagyobb mennyiségben állítsanak elő megtévesztő tartalmakat. Ez különösen az ünnepi vásárlási szezonban jelent fokozott veszélyt a fogyasztókra nézve.

A The Transparency Company elemzése szerint a vizsgált 73 millió értékelés közel 14%-a valószínűleg hamis volt, és 2,3 millió vélemény részben vagy teljes egészében AI által generált. Maury Blackman, technológiai startupok befektetője és tanácsadója így nyilatkozott erről: "Ez csak egy nagyon-nagyon jó eszköz ezeknek az értékelési csalóknak." - írja az AP News.

A probléma súlyosságát jelzi, hogy a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) jogi lépéseket tett egy AI-író eszköz ellen, amely potenciálisan hamis vélemények tömeggyártására alkalmas. A hatóság idén betiltotta a hamis értékelések értékesítését és vásárlását is.

A nagy online platformok, mint az Amazon és a Yelp, folyamatosan küzdenek a hamis értékelések ellen. Bár algoritmusokat és nyomozócsoportokat alkalmaznak a megtévesztő tartalmak kiszűrésére, a probléma továbbra is jelentős. Max Spero, a Pangram Labs vezérigazgatója szerint az AI által generált értékelések némelyike még az Amazon keresési találatainak élére is felkerült.

A vállalatok különböző megközelítéseket alkalmaznak az AI-generált tartalmak kezelésére. Az Amazon és a Trustpilot például engedélyezi a vásárlóknak, hogy AI-segítséggel írjanak értékeléseket, amennyiben azok valódi tapasztalataikat tükrözik. A Yelp ezzel szemben szigorúbb álláspontot képvisel, és megköveteli, hogy az értékelők saját maguk írják meg véleményüket.

A Coalition for Trusted Reviews, amelyet több nagy online platform hozott létre, hangsúlyozza, hogy bár az AI visszaélésekre is használható, lehetőséget kínál a hamis értékelések elleni küzdelemre is. "A legjobb gyakorlatok megosztásával és a szabványok emelésével, beleértve a fejlett AI-felismerő rendszerek fejlesztését, megvédhetjük a fogyasztókat és fenntarthatjuk az online vélemények integrálását" - közölte a szervezet.

A szakértők szerint a fogyasztók néhány jellemző alapján próbálhatják kiszűrni a hamis értékeléseket. Gyanúsak lehetnek a túlzottan lelkes vagy negatív vélemények, illetve a termék teljes nevét vagy modellszámát ismételgető zsargon. Az AI által generált értékelések jellemzően hosszabbak, erősen strukturáltak, és gyakran tartalmaznak közhelyeket.

Bár a technológiai cégek erőfeszítéseket tesznek a probléma kezelésére, egyes szakértők szerint ez nem elegendő. Kay Dean, a Fake Review Watch vezetője szerint: "Az eddigi erőfeszítéseik közel sem elégségesek. Ha ezek a technológiai cégek ennyire elkötelezettek a platformjaikon történő felülvizsgálati csalások felszámolása mellett, akkor miért van az, hogy én, egy automatizálás nélkül dolgozó magánszemély, egy adott napon több száz vagy akár több ezer hamis értékelést találhatok?"