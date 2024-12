Ügyeletes gyógyszertár 2024: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között

Idén egészen hosszú ideig lehetnek zárva a normál nyitvatartású patikák: egészen december 24-től december 29-ig. Sok gyógyszertár ráadásul módosíthat a nyitvatartásán, így előfordulhat, hogy már december 23-án sem találunk nyitva lévő gyógyszertárat. Ügyeletes patikának azonban kell lennie a környéken. Mutatjuk, hogyan lehet megtalálni, melyik a hozzánk legközelebb lévő ügyeletes gyógyszertár.

Az ünnepek előtti hetekben már biztosan sokan feltöltötték a gyógyszerkészleteket minden szükséges szerrel, amelyre az ünnepek alatt szükség lehet, hogy zavartalanul teljen a karácsony. Azonban még a leggondosabbakkal is előfordulhat, hogy valamiről megfeledkeznek, vagy olyan egészségügyi szükséghelyzet áll elő, amelyre nem is lehet felkészülni. Ilyenkor kénytelen az ember olyan patikát keresni, mely nyitvatart az ünnep alatt is.

Amennyiben az ünnepek alatt van szükségünk gyógyszerre, más készítményekre a patikából, többféleképpen is kideríthetjük, hol van a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár. Ennek egyik, internetkorszak előtti módja, hogy a zárva lévő gyógyszertárak általában kiírják a bejárathoz, hol található a legközelebbi ügyeletes patika, ezzel segítve a betegeket. Így ha nem tudjuk, hol lehet a legközelebbi nyitva lévő patika, érdemes lehet megnézni egy ilyen kiírást.

Van természetesen online módja is, ha szeretnénk megtalálni a hozzánk legközelebbi ügyeletes patikát. A korábban OGYÉI, jelenleg NNGYK aktuálisa tájékoztatása elérhető a honlapon, ahol a Gyógyszertár-keresőben ügyeletes és készenléti patikákat is lehet találni. Először is állítsuk be a vármegyét a jobb felső menüben, majd az ügyeletes gyógyszertár alpontnál kiválaszthatjuk akár a települést is. Ne felejtsük el a dátumot is beállítani!

Érdemes nem csak közforgalmú gyógyszertárak között keresni: a patika típusánál válaszhatunk fiók- vagy kézigyógyszertárat is, illetve intézményi fenntartásút - lehet hogy az lesz hozzánk közelebb. Illetve keresgélhetünk a készenléti gyógyszertárak között is.

A készenléti gyógyszertár azonban másként működik, mint az ügyeletes patika: készenlét esetén a készenlétre kijelölt közforgalmú gyógyszertár, illetve fiókgyógyszertárnak a nyitvatartási időn túl - ideértve a heti pihenőnapot, illetve munkaszüneti napot is - legfeljebb 30 perces várakozási időn belül a betegforgalom rendelkezésére kell állnia. Tehát jellemzően nincs nyitva, hanem "csöngetni kell".

Így tartanak nyitva a gyógyszertárak

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint a december 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig ügyelnek. December 25-én, valamint 26-án kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.

December 31-én a szokásos hétköznapi nyitvatartás szerint dolgoznak a patikák, de némely gyógyszertár csak 14 óráig lesz nyitva. Január 1-jén kizárólag a 0-24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást - közölték.

Minden gyógyszertárnak jól látható helyen és jól olvasható módon jeleznie kell a hozzá legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetnie a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát - hívták fel a figyelmet.

Az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre, vagy megyénként akár kilistázva) az NNGYK honlapján a gyógyszertárkereső menüpont alatt lehet pontos és hiteles információt kapni a fent leírt módon. A gyógyszertárkereső az Egészségablak applikációban is elérhető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az idősebbek és a rendszeres gyógyszerszedők fokozottan ügyeljenek arra, hogy megfelelő mennyiségű gyógyszer álljon rendelkezésükre! A gyermekes családok pedig mindenképpen gondoskodjanak láz- és fájdalomcsillapító szerekről és hasznos ellenőrizni a torokfertőtlenítő, orrcsepp, köptető készleteket is! A házipatika felülvizsgálatában és összeállításában vegyék igénybe gyógyszerészük segítségét!

- tanácsolták. Hogy milyen gyógyszerek legyenek otthon mindenképpen karácsonykor, azt ebben a cikkben gyűjtöttük össze:

EZ IS ÉRDEKELHET Simán tönkremehet így a karácsony 2024-ben: ezekből a gyógyszerekből feltétlenül legyen otthon Az ünnepek alatt gyakran jön elő olyan tünet is, amivel a mindennapokban nem feltétlenül találkozunk: pl. gyomorégés, migrén, görcsös fájdalmak, puffadás.

Ne fogadjunk el gyógyszert másoktól, csak ha nagyon muszáj

Amikor valakinek sürgősen szüksége lenne valamilyen gyógyszerre, de a közeli patika zárva van az ünnepek miatt, előfordulhat, hogy szomszédokhoz, rokonokhoz, barátokhoz fordul az ember. A Pénzcentrumnak korábban nyilatkozó szakember szerint azonban ez nem feltétlenül jó ötlet. Dr. Muskáth Zsolt a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai igazgatója szerint a legjobb az, ha megelőzzük, elkerüljük az olyan helyzeteket, amikor vendégségben kellene gyógyszert elfogadnunk.

Ha előre nem látható egészségügyi probléma miatt mégis szükségünk lenne vendégségben gyógyszerre, fontos alapszabály, hogy csak olyan szert fogadjunk el, amit már ismerünk, és amit biztonsággal be tudunk azonosítani a hatáserősségére kiterjedően is. Minden esetben ellenőrizzük le, és vegyük komolyan a gyógyszer felhasználhatósági idejét. Ha a készítmény eredeti doboza nem lenne meg, a gyógyszer azonosító adatai a buborékcsomagoláson is megtalálhatóak. A felhasználhatósági idő rendszerint a buborékfólia egyik szélébe beütve olvasható

- részletezte a HGYSZ szakmai igazgatója, és külön kiemelte: "Semmiképpen ne fogadjunk el olyan gyógyszert, ami bármikor is - akár sok évvel korábban - bármiféle allergiás reakciót okozott. Feltétlenül kerüljük el a lejárt felhasználhatósági idejű, illetve az ismeretlen gyógyszerek bevételét. Különösen igaz ez a csomagolás nélkül kezünkbe nyomott Ezt vedd be, ettől jobban leszel!-tablettákra."

Orvosi vényhez kötött gyógyszereket (pl. antibiotikumot) semmiképpen se fogadjunk el, mert ezek nem megfelelő, vagy indokolatlan alkalmazása súlyos veszélyekkel járhat

- hangsúlyozta a szakember.