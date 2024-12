Figyelmeztet a minisztérium: óriási baj van ezekkel a karácsonyi égőkkel, meg ne vedd!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A karácsony közeledtével egyre többen vágnak bele a karácsonyi ajándékok beszerzésébe és otthonuk feldíszítésébe. Azonban az ünnepek közeledtével is fontos, hogy a vásárlásainkat tudatosan és körültekintően végezzük, miközben tisztában vagyunk fogyasztói jogainkkal is. A fogyasztóvédelemért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium a karácsonyi készülődés zavartalansága és a magyar családok védelme érdekében fokozott ellenőrzésekkel lép fel az ünnepi időszakban is.

A megfelelő ajándék kiválasztása előtt érdemes alaposan összehasonlítani a hagyományos üzletek és a webáruházak kínálatát, valamint az általuk kínált feltételeket. Nemcsak az ár, hanem a termék minősége, elérhetősége és – online vásárlás esetén – a szállítási idő is meghatározó szempont lehet. Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztési stratégiáért és kifektetésért, fogyasztóvédelemért, valamint kereskedelemért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett, amennyiben az interneten vásárolunk, figyeljünk az adott webáruház megbízhatóságára. Ellenőrizzük a „Kapcsolat” menüpontot, és győződjünk meg arról, hogy magyarországi vállalkozással van-e dolgunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Külföldi webáruházaknál különösen óvatosnak kell lennünk, hiszen jogaink érvényesítése, például az elállási jog gyakorlása nehezebb lehet, és előfordulhat, hogy a tengerentúli távolkeleti rendelés nem érkezik meg időben. Feltétlenül kerüljük el az olyan webshopokat, amelyek honlapján nem szerepel cégnév vagy elérhetőségi adat. A karácsonyi fények és díszek kiválasztásánál is kiemelten fontos a biztonság. Gerlaki Bence kiemelte, a fogyasztóvédelemért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányításával az ünnepi időszakban is határozott hatósági fellépésére kerül sor az áramütés- és tűzveszélyes karácsonyi égőkkel és elektronikus világító díszekkel szemben, azonban fontos, hogy a vásárlók is kellően körültekintőek legyenek vásárlás során. Csak olyan termékeket vásároljunk, amelyek rendelkeznek megfelelő jelölésekkel és tanúsítványokkal. Az alacsony minőségű,jelöletlen termékek, például aluljárókban árult fényfüzérek, súlyos veszélyeket áramütést vagy tűzesetet – hordozhatnak magukban. A szaküzletekben nemcsak biztonságosabb termékeket találunk, hanem szavatossági és jótállási jogainkat is könnyebben érvényesíthetjük. Az ajándékozás öröme mellett előfordulhat, hogy egy termék hibásnak bizonyul, nem tetszik, vagy egyszerűen nem felel meg a megajándékozott elvárásainak. Ha a termék hibás, sérült vagy nem működik, szavatossági, jótállási jogainkat érvényesíthetjük. Az üzletek kötelesek gondoskodni a termék javításáról, cseréjéről, vagy ha ezek nem lehetségesek, a vételár visszatérítéséről. Amennyiben kötelező jótállás hatálya alá eső tartós fogyasztási cikkről van szó, és három munkanapon belül jelentünk be csereigényt, akkor a vállalkozás köteles kicserélni a meghibásodott terméket, feltéve, hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Gyakran előfordul, hogy a kapott ajándék minőségét nem érheti kifogás, azonban mégsem nyeri el a megajándékozott tetszését. A hagyományos üzletben beszerzett termékek esetében jogszabályi előírás nem kötelezi a kereskedőt a visszavásárlásra, de a vevői elégedettség fokozása érdekében egyre inkább jellemző, hogy a boltok, áruházak önkéntesen biztosítanak levásárlási vagy cserelehetőséget az év utolsó napjaiban, vagy január elején. Célszerű erről előzetesen érdeklődni, alapos tájékoztatást kérni. Online vásárlás esetén a fogyasztó 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól, és

visszaküldheti a terméket. Az elállási nyilatkozatot a fogyasztónak ezen időszakon belül el kell küldenie a kereskedőnek, majd 14 napon belül vissza kell küldenie a terméket. A kereskedőnek ezt követően a teljes vételárat – azaz a kiszállítási költséget is – vissza kell szolgáltatnia a vásárló részére. Az elállás joga alól azonban bizonyos termékek kivételek, például az egyedi gyártású ajándéktárgyak vagy bontott higiéniai termékek. Fontos tudni, a vállalkozás nem kötelezheti a vásárlót az eredeti, bontatlan csomagolás bemutatására a reklamáció vagy az elállás során. Amennyiben a vásárlással, vagy a termékkel kapcsolatban vitánk merülne fel az eladóval, és azt nem tudjuk rendezni, forduljunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a békéltető testülethez.

