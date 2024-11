Ez most nem jött be az Apple-nek: a magyarok nem kérnek az új IPhone-ból, a régieket keresik

Számos magyar vásárlót nem nyűgöztek le eléggé az iPhone 16 újdonságai, az Apple idei készülékeinek premierje óta ugyanis a Rejoy.hu az előző generációs készülékek jelentősen megnövekedett eladásait tapasztalja. Ezek közül is iPhone 15 Pro a legkeresettebb, amelyhez jövő tavasszal frissítésként ugyanúgy megérkezik majd az Apple Intelligence funkció, mint a 16-os széria modelleihez.

Érdekes hazai vásárlási trendeket fednek fel a Rejoy.hu őszi eladási statisztikái: ezekből kiderül, hogy szeptember vége (vagyis az iPhone 16 premierje) óta jelentősen megnőttek a cégnél a tavaly debütált iPhone 15 készülékek eladásai. Ráadásul a 2023-as termékvonalon belül a nagyobb tudású, drágább 15 Pro modellt többen vásárolják az iPhone 15 alapmodelljénél.

A Rejoy.hu telefonos eladási toplistája 2024 októberében:

1. iPhone 13

2. iPhone SE 2020

3. iPhone 15 Pro

4. iPhone 11

5. iPhone 15

6. iPhone 12

7. iPhone 13 mini

8. Samsung Galaxy S22

9. Samsung Galaxy S23

10. iPhone 12 mini

A fenti őszi eladási toplista már a Rejoy back-to-school kampányának lezárultát követő időszak értékesítése alapján készült, tehát nincsenek felülreprezentálva benne a fiatal, így jellemzően nagyobb tudású készüléket preferáló vásárlók. Októberben a Rejoy több mint kétszer annyi iPhone 15 Prót adott el, mint szeptemberben, ezért a cég szerint az iPhone 16 szeptemberi bemutatása és piaci bevezetése állhat az iPhone 15-széria sikere mögött.

Az elmaradó 16 eladásai segítik a 15 népszerűségét

Az előző évekkel egybevágó kritikák alapján számos potenciális iPhone-vásárló véli úgy, hogy a 16-os sorozat modelljei nem kínálnak elég újdonságot. Számukra a felújított iPhone 15 Pro modell azért is jó ár-érték arányú megoldás, mert erre a modellre ugyanúgy megérkeznek majd frissítésként jövő áprilisban az Apple Intelligence1 nevű mesterséges intelligenciát használó funkciók, mint a legújabb modellekre. Ezt az álláspontot erősíti, hogy nemzetközi sajtóbeszámolók2 szerint az iPhone 16 piaci bevezetésének első hetében mintegy 13 százalékkal maradtak el az Apple készülékeladásai az előző évi modell premierétől.

“Már az iPhone 15 iránt is komoly keresletre számítunk az idei Black Friday alkalmával, különösen a nagyobb tudású iPhone 15 Pro modellt keresik majd, melynek népszerűsége az iPhone 16 szeptemberi bemutatása óta kiemelkedő a platformunkon. Az alapmodellel megjelenő USB-C, illetve a Pro verziókkal elérhető Apple Intelligence valóban egy időtálló befektetés. Előrejelzéseink szerint továbbra is a két-három éves felújított iPhone-ok lesznek a legkelendőbbek, de a széles és sokszínű termékpaletta is azt mutatja, hogy a vásárlók nagy része nyitott, és találnak is a kínálatunkban számukra megfelelő technikai felszereltségű, optimális ár-érték arányú felújított termékeket” - ismertette az idei Black Friday várható trendjeit Blaumann Bence, a Rejoy.hu ügyvezető igazgatója.