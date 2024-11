Súlyos dolog derült ki a legendás Boci csokiról: durván megváltozott a klasszikus recept

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Pénzcentrumon idén már beszámoltunk arról, hogy a Boci csoki mérete csökkent, most azonban egy TikTokker azt is kiszúrta, hogy változtattak a csoki receptúráján is. Nevezetesen kevesebb lett a kakaó szárazanyag tartalma, amit viszont olcsóbb pálmazsírral és shea vajjal pótoltak. Ráadásul a Bourbon vanília aroma is kikerülhetett a receptből, amit sima természetes aroma válthatott fel. Az okokat egyelőre nem tudjuk, de minden bizonnyal a méretcsökkenés és a receptúra átalakítása is a csokiipar "válságát" jelzi, nevezetesen az őrülten megdráguló kakaóbab világpiaci ára lehet a ludas, ami az elmúlt évtizedekben mérve sem volt soha olyan magas, mint most.

A Boci csoki idén visszakerült magyar kézbe. Az 1991-es Nestlé privatizációját követően ugyanis a Cerbona vette át a brandet. A szemfüles rajongók, vagyis inkább azok, akiknek az ízérzékelésük a helyén volt, észrevehették, hogy a legendás csokoládé talán már nem annyira finom, mint régen volt. Ráadásul idén már a mérete is csökkent. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ekképpen vélekedik legalábbis friss videójában A termékkritikus a TikTokon. Az új videó arról szól, hogy friss tesztelésen folyamán a TikToker már egyáltalán nem találta olyan finomnak a Boci csokit, mint korábban. És ennek utána is ment. A történet szerint, egy, a METRO-tól száramazó élelmiszer-biztonsági adatlap szerint idén májusban a Boci csoki még 30 százaléknyi kakaó szárazanyag tartalommal bírt,

és Bourbon vanília aromát tartalmazott úgy, hogy

az alkotó elemei között nem szerepeltek olyan növényi zsiradékok mint a pálma vagy shea. Ehhez képest egy friss, szeptember 18-i élelmiszer-biztonsági adatlap szerint a csokiban már csak 27 százaléknyi volt a kakaó szárazanyag tartalom,

az összetevők közé bejött a pálmazsír, és a shea vaj,

valamint a Bourbon vanília aroma helyett szimplán csak természetes aroma szerepeltek az összetevők között. Mindennek fényében A termékkritikus a kóstolást követően nem volt elégedett a termék ízével, és nem értett egyet azzal sem, hogy a termék krémesen lágy lenne, ahogy azt egyébként a csomagolása hirdeti. Összességében a videós azt a kérdést teszi fel, vajon hogyan viszonyul ez a jelenlegi csokoládé, ahhoz a csokoládéhoz, amit anno annyi magyar megszeretett. @termekkritikus ♬ eredeti hang - A termékkritikus Válságban a csokiipar? A Pénzcentrumon folyamatosan számolunk be arról, hogy a különböző természeti katasztrófák mennyire megdrágították a kakaóbabot. Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke idén nyáron például úgy fogalmazott, hogy akkor négyszerese volt az ára a kakaóbabnak, mint az elmúlt évtizedekben. JÓL JÖNNE 2,8 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 809 920 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 62 728 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 62 824 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Tőzsdei szakértők arról is beszéltek, hogy a kialakult helyzet inkább egyfajta sokkhatás. Egyszerűen a kínálatai oldal nem tudja megfelelően kielégíteni a keresletet, Afrikát erős természeti jelenségek sújtották, ami nagy hatással volt a kakaóbab termésekre. Viszont kezdenek feltűnni új szereplők is a piacon, úgy mint Ecuador vagy Indonézia. Ők a kínálat kiegyensúlyozásával javíthatnak az árakon. Mit szül ez? Természetesen áremelkedést, amit láthattunk is az elmúlt évben. Vagy azt, hogy a gyártók átalakítják a termékeik beltartalmát. Ilyesmit láthatunk most a Boci csoki esetében is. Vélhetően ezen az áron, amin eddig kapható volt a csokoládé, már nem érte meg a gyártónak gyártani. Viszont kalkulálhatott úgy, hogyha fentebb viszi az árat, akkor a verseny miatt lecsökken a kereslet a terméke iránt. Így inkább a minőséghez nyúlt, azaz csökkentette a kakaó szárazanyag tartalmát a csokiban, és az olcsóbb, növényi zsírokkal pótolta. A vásárlók kezében azonban mindig erős fegyver van, ha nem fog nekik ízleni a csokoládé, akkor nem fogják megvásárolni, ami végső soron ugyanúgy lépésre készteti majd a gyártót/forgalmazót. Hogy mi lesz a Boci csoki minőségének és jövőjének a sorsa, az ilyen téren tényleg csak a vásárlókon múlik. Érdekességként még megemlítjük, hogy A Termékkritikus videója alatt a legtöbb komment arról szól, hogy az ott írók közül gyakorlatilag egyetlen ember sem talál magának finom csokoládét. Nagyjából márkától függetlenül mindet rossznak tartják, vagy legalábbis rosszabbnak, mint amilyenek voltak. A válasz lehet, hogy ebben az esetben is a kakaóbab gigászi áremelkedése, és az erre tett válaszlépések.

Címlapkép: Getty Images

