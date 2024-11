Drága mulatság lesz a karácsony 2024-ben: íme, erre számíthatunk a boltokban, vásárokban

Kimondottan optimista hangulatú előadást tartott néhány napja Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Ebben szót ejtett arról is, hogy, a fogyasztás végre elindulhat felfelé, és megemlítette, hogy a magyar gazdaság növekedésének a német gazdaság recessziója szabott gátat. Két elemzőt kértünk meg, hogy elmondja: tényleg lesz-e végre a vágyott fogyasztásnövekedés, valamint mennyire lesz zsebbe nyúlós a hamarosan érkező karácsonyi ünnep?

Az októberi kiskereskedelmi adatok első számaiból már látszik, hogy a fogyasztás végre erőre kaphat, de a német gazdaság recessziója tovább sújtja a magyar gazdaságot is - többek között ezekről beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy a napokban rendezett fórumon.

A tárcavezető szerint mindenki nagyobb mértékű gazdasági növekedést várt 2024-re, ezt azonban keresztülhúzta, hogy a német gazdaság gyengélkedik jelenleg, és a komoly összeköttetések miatt ez a magyar gazdaságra sem volt a legjobb hatással. Szerinte viszont az októberi kiskereskedelmi adatokból már most látja azt, hogy a fogyasztás végre elindul felfelé, márpedig erre igen nagy szükség is van.

A Pénzcentrum elemzőket kérdezett arról, valóban elindulhat-e a fogyasztás felfelé, drágább lesz-e a karácsony a tavalyinál, valamint tényleg akkora bajban van-e a német gazdaság, ami jelentős negatív hatást fejtett ki a magyarra is?

Egyre jobbak lesznek a fogyasztási adatok

Nagy Márton a fórumon arról beszélt, hogy ő már látja a pénztárgépek adatait - amelyek ugyebár mind be vannak kötve a NAV-hoz - és ebből arra következtet, hogy a majd december második hetében közzétett adatok is a fogyasztás bővüléséről adnak majd hírt. Emellett kitért arra, hogy szerinte a német gazdaság azt csinálja rosszul, hogy nem költ a kormány a gazdaság élénkítésére, szemben a franciákkal, akik viszont igen. A hiányról, amely gyakori kritikák célpontja, azt mondta, hogy még az amerikai gazdaságban is van államháztartási hiány, de Európában sem mi vagyunk ezzel az egyetlenek.

Nagy Márton minisztériuma hétfőn közzétette az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának lehetőségének részleteit. Ebben Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy

a kormány 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akciótervének egyik legfontosabb pillére a megfizethető lakhatás biztosítása. Ennek érdekében a kormány az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások saját döntésen alapuló, lakáscélú felhasználását egy évre lehetővé teszi.

Az intézkedés beleillik abba a képbe, melyet a kormány már hónapok óta szorgalmaz, nevezetesen, hogy a fogyasztás fellendülését szeretnék elérni, gyakorlatilag bármi áron. A fogyasztás azonban csak nem akart eddig növekedésnek indulni - de ha hinni lehet a fórumon elmondottaknak, ez hamarosan változhat, rövid távon például azért, mert máris indul a karácsonyi vásárlásroham.

Van pénz költekezni az ünnepre is

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szerint ugyan valóban várható fellendülés a fogyasztásban, arra azért nem számít, hogy ez kiemelkedő gyorsaságú vagy éppen mértékű lesz. Szerinte bár igaz hogy jön a karácsonyi időszak, de legfeljebb mérsékelt felpattanást vár középtávon.

Várhatóan a fogyasztás ebben az évben nagyon jelentősen már nem fog nőni annak ellenére sem, hogy most következik majd az év végi nagy vásárlási hajrá, amikor többet költünk. Az azonban lehetséges, hogy az októberi kiskereskedelmi adatok jobban néznek ki az eddigieknél, és középtávon azért már lehetséges is, hogy a fogyasztás nőni fog - persze nem nagy ütemben, inkább egy visszafogott növekedésről beszélhetünk majd

- fogalmazott a vezető elemző.

Ennél valamivel optimistább volt Török Zoltán a Raiffeisentől. Ő a Pénzcentrum kérdésére azt mondta: van tér a családok jövedelmében, van annyi pénzük, hogy a fogyasztás megidnulhasson felfelé, eltekintve akár még a karácsonyi rohamtól is.

Nem meglepő miniszter úr mondata, a jövedelem adatok alapján van bővülésre tér a háztartások részéről. Az jelentette a gondolkodnivalót, hogy a statisztika szerint a béradatokból van egy olyan kép, hogy nő a jövedelem, igaz, hogy ez visszafogottan jelenik meg a mutatókban. Tér tehát van, és van miből fogyasztani, szerintem erősödni is fog a kiskereskedelemben a fogyasztás az év végére - persze azért is, mert közeleg a vásárlási hajrá karácsony előtt

- mondta lapunknak a bank vezető elemzője.

Ezért rántottak le minket a németek

A német gazdaság gyengülésével kapcsolatos miniszteri gondolatokkal már mindkét, a lapunk által megkérdezett elemző egyet tudott érteni. Trippon Mariann szerint az, hogy ezer szálon kötődünk a német gazdasághoz, súlyos gondokat okozott itthon is, amiko a német gazdaság képtelen volt kikászálódni a most is tartó recessziójából.

Jogos az a megállapítás, hogy a német gazdaság húzta lefelé a magyart. A német gazdaság kérdés nélkül recesszióban van, és mivel mi ezer szálon függünk ettől, így ez a hatás is meglátszik a gazdasági teljesítményen. De nem kizárólag ez okozta a magyar gazdaság gyengülését, hanem például az is, hogy gyakorlatilag összeomlott az építőipar, miután százmilliárdos beruházási tételeket állítottak le kormányzati szinten, és a mezőgazdaságnak is igen nehéz éve volt

- fogalmazott Trippon Mariann.

Szintén a mezőgazdaság gondjait, valamint a beruházások leállását nevezte meg súlyos gondként Török Zoltán. Ő azt is hozzátette, hgy a beruházások gigantikus leállási hullámában egyedülálló hazánk abban a közép-kelet-európai térségben, melyet egyként súlyt a német gazdaság gyengesége.

Súlyos probléma Magyarország számára a német gazdaság gyengélkedése, de itt érdemes azt is hozzátenni, hogy nem kizárólag nekünk baj ez, hanem a kelet-közép európai térségnek összességében is. Persze meg kell jegyezni azt is, hogy a régióban máshol nem állítottak le ennyi beruházást, ez a szektor gyakorlatilag összeomlott itthon, és ebben egyedülállóak vagyunk a térségben. Meg kell még említeni a mezőgazdaságot is, bár az aszály máshol is problémákat okozott ebben az ágazat, ebben tehát nem is vagyunk egyedül

- mondta erről a Raiffeisen vezető elemzője.

Drága lesz a karácsony, sokan hitelből finanszíroznák

Végül elérkeztünk a legfontosabb kérdéshez, ami az évből a magyar vásárlóknak hátramaradt: fogyasztásnövekedés ide vagy oda, egyáltalán nem mindegy, mennyiért vásárolunk karácsonykor. Mint korában írtunk róla: sokan vesznek fel hitelt is annak érdekében, hogy az ünnap a megszokott mederben folyhasson, de rengeteg dologra kell odafigyelni ilyenkor. Az azonban biztos, hogy az idei karácsony még a tavalyinál is drágább lesz - ebben szintén egyetértettem a megkérdezett elemzők.

Az inflációs várakozások az utolsó negyedévre némi növekedést jósoltak, tehát várható, hogy picit többe fognak kerülni a dolgok, mint tavaly ilyenkor. Az azonban egy jó kérdés, hogy a tartós fogyasztási cikkek piacára - amelyből többet szoktunk vásárolni karácsony előtt - begyűrűzik-e már a gyenge forint, vagy erre a hatásra még egy keveset várni kell majd - a kiskereskedelemben, az élelmiszerek között azonban én drágulásra számítok

- mondta az év végi drágulásról Trippon Mariann. De nem tudott jó híreket mondani Török Zoltán sem, aki szerint a tartós fogyasztási cikkekben nemhogy most, de egész évben beépült a gyengélkedő forintárfolyam az euróval szemben.

Ha az előző karácsonyt vesszük alapul, akkor igen, kimondottan drágább az élet most, és ez meg fog látszani az árakon, illetve a pénztárcánkon is, amikor a karácsonyi bevásárlást intézzük - értve ezt az ajándékokra és az élelmiszerekre is. A tartós fogyasztási cikkek is drágultak, elég annyit megemlíteni, hogy az év eleje óta hét százalékkal drágult az euró. Tehát igen, azt lehet mondani, hogy reálértéken az idei karácsony többe fog kerülni, mint az előző

- zárta gondolatait a Raiffeisen vezető elemzője.