Országosan is elérhetővé vált az online bevásárlás a Penny-nél

November közepétől a Penny vásárlói már országos szinten intézhetik akár nagybevásárlásaikat is a foodora applikációján keresztül. Az ünnepi időszak közeledtével tényleges segítséget jelenthet a családok számára, hogy a diszkontlánc összes termékkategóriája kényelmesen és gyorsan házhoz rendelhető.

A foodora felületén a vásárlók a Penny üzletekben elérhető valamennyi termékkategóriából válogathatnak, az árak változatlanul a boltokban megszokott szinten maradnak, csak a házhozszállításért kell külön díjat fizetni, ugyanakkor így rengeteg időt lehet spórolhatni. A két cég 2021 áprilisában indította el az együttműködését, amely azóta folyamatosan bővül, országosan már 43 településen elérhető a szolgáltatás.

„A célunk, hogy a vásárlók számára minden vármegyében elérhető legyen a gyors és kényelmes online bevásárlás, ami különösen fontos a közeledő ünnepi időszakban. Bízunk benne, hogy az országos lefedettség jelentősen megkönnyíti a mindennapjaikat, ugyanis a megszokott pénztárcabarát árakon juthatnak hozzá a termékeinkhez” – mondta Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője.

Különleges ajánlatok és kuponok

A foodora alkalmazásban elérhető változatos kedvezmények gyakran a Penny rendelések során is felhasználhatók, így a vásárlók extra kedvezményekben részesülhetnek a foodora felületén. Emellett

a következő településeken egy hónapig minden esetben ingyenes kiszállítás várja az érdeklődőket:

Ajka, Baja, Balatonfüred, Békéscsaba, Dunakeszi, Dunaújváros, Eger, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyöngyös, Kaposvár, Kazincbarcika, Keszthely, Kistarcsa, Kisvárda, Makó, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Ózd, Pápa, Salgótarján, Siófok, Sopron, Szekszárd, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Tatabánya, Vecsés, Veszprém, Zalaegerszeg.

„Közel 400 ezer rendelést teljesítettünk eddig az együttműködésünk keretében, és örömmel látjuk, hogy egyre többen választják a kényelmes online bevásárlást. A foodoránál a legfőbb célunk egy olyan elérhető kényelmi szolgáltatást nyújtani, mellyel nem csak energiát, de rengeteg időt is megspórolunk felhasználóinknak, amit arra fordíthatnak, amire jólesik” – tette hozzá Szauter Zsolt, a foodora a marketing igazgatója.

Az ünnepek alatt is lehet majd rendelni

Az online bevásárlással a fogyasztók hatékonyabban tudják intézni a teljeskörű, akár nagy bevásárlásaikat is, amivel időt spórolhatnak az év végéhez közeledve. A foodora szolgáltatása – a partnerek nyitvatartási idejéhez igazodva – az ünnepek alatt is elérhető lesz, hogy az év legforgalmasabb időszakában is gördülékenyen kiszolgálhassák a vásárlói igényeket - olvasható a két cég közleményében.