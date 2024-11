Tömegével ostromolhatják meg az Aldit a magyar szülők: ritka az ilyen akció, megéri sietni

Az őszi szünet után már sok család gondolatai forognak a karácsonyi ajándékok beszerzése körül, a diszkontok ezért igyekeznek minél vonzóbb akciókkal becsalogatni a vásárlókat hétről hétre.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Auchanban már meg is vásárolható az egyik nagy karácsonyi sláger, a fa játékonyha, amellyel a Lidl évek óta tarol. Sok hiper- és szupermarket már ősz elején kiadta ünnepi katalógusát és az IKEA karácsonyi kalendáriuma pedig már szeptember óta kapható. A boltok tehát gőzerővel készülnek a karácsonyra, és érdemes a heti katalógusokat is böngészni, hiszen olyan kedvezményes termékekre bukkanhatunk bennünk, melyekből remek karácsonyi ajándék válhat. Csütörtöktől az Aldiba is érdemes lesz benézni, ugyanis egy keresett mesekönyv vásárolható meg kedvezményes áron.

Akciósan vásárolhatók meg az Aldiban csütörtöktől, vagyis mától a Bogyó és Babóca mesekönyvek a készlet erejéig. Most egy kötet csak 2499 forintba kerül. Bartos Erika sorozata sok kisgyermek kedvence, karácsonyra is jó ajándék lehet. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy az aldis ár hasonló, mint az online árszabás a könyvkereskedőknél, egyes helyeken ennél olcsóbban is be lehet szerezni a kötetet, azonban akkor számolni kell a kiszállítás díjával is.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy hamarosan jönnek a nagy Black Friday akciók, amely már nem csak műszaki cikkek esetén érheti meg. Rengeteg másféle terméket, ruházatot, kozmetikai cikkeket, és akár például könyveket is lehet majd nyomott áron vásárolni. Aki már most tudja, mit szeretne az elkövetkező időszakban vásárolni, annak érdemes árfigyelést beállítani és esetleg kivárni a Black Friday időszakát.

A könyv az egyik legnépszerűbb ajándék

A Pénzcentrum tavaly megkérdezte olvasóit, milyen jellegű ajándéknak örülnének leginkább karácsonykor. A toplistán csak második lett a pénz, és a harmadik a színházjegy, mozijegy, kulturális program. Az ajándékkártya, voucher csak a 12. helyen van a 20-ból, és a ruházat, cipő sem fért bele a TOP5-be (6.). Negyedik legnépszerűbb ajándék lett viszont a könyv, e-könyv, és ötödik a háztartási, konyhai kisgépek:

Érdekes, hogy a tavalyi szavazás eredménye szerint a magyarok nagyon szeretik az utazással, élményekkel kapcsolatos meglepetéseket - még a pénznél is jobban.

Hogyan válasszunk könyvet?

Ha a könyvajándék mellett döntünk, akkor személyesen és online is sok helyről szerezhetjük be a meglepetést. Az már segítséget jelenthet, ha tudjuk, milyen műfajt szeret, akit meg szeretnénk ajándékozni. Ha az illető nagy könyvmoly, érdemes lehet az éves toplistákat, vagy kifejezetten az őszi új megjelenéseket böngészni, hiszen egy új könyv nagyobb eséllyel nincs meg még neki, ha most jelent meg.

A másik lehetőség, hogy szép és/vagy hasznos könyvet választunk, ha nincs ötletünk. Ha legalább néhány dolgot tudunk az ajándékozottról, vásárolhatunk a hobbijának, szenvedélyének megfelelő könyvet. Lehet ez főzés, horgászat, utazás, zene vagy kézműveskedés. Ha pedig abszolút semmilyen nyomon nem tudunk elindulni, de mégis a könyv mellett döntünk, akkor ajándékozzunk karácsonyi témájú könyvet. Karácsonyi vers-, vagy novellagyűjteményt, krimigyűjteményt, receptes könyvet, romantikus regényt, emlékkönyvet, kalendáriumot is találhatunk.