Így húzzák le most a gyanútlan vásárlókat a Black Friday akciókkal: te ne dőlj be ennek a trükknek

Bár a Black Friday hivatalos időpontja csak november 29., már most is rengeteg akcióval és gyakran megdöbbentően magas kedvezményeket hirdető kampányokkal találkozhatnak a vásárlók. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) október végén tájékoztató kampányt indított, amelyhez most újabb, a közösségi médiában elérhető tájékoztató videót tett közzé. A cél, hogy a fogyasztók elkerüljék a megtévesztő ajánlatokat és tudatos döntéseket hozzanak vásárlásaik során.

A Black Friday időszakában különösen fontos a tudatos vásárlás, mivel sok vállalkozás kihasználja a fokozott vásárlási kedvet. Ilyenkor ugyanis sok kereskedő él a „kihagyhatatlan ajánlat” ígéretével, ami gyakran nem olyan előnyös, mint amilyennek elsőre látszik. Gyakori trükk a nagy arányú kedvezményeket hirdető akció, amely csak néhány, limitált mennyiségű termékre vonatkozik, vagy az eredeti árakat emelik meg az „akció” előtt, hogy a kedvezmény mértéke még látványosabbnak tűnjön. Emellett a sürgető üzenetek, mint például a „Már csak pár darab maradt!” vagy a „Csak ma érvényes az ajánlat!” könnyen impulzusvásárlásra ösztönözhetnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A GVH új vidójában gyakorlatias, könnyen követhető tanácsokkal látja el a fogyasztókat, hogy az év végi vásárlási lázban se érje őket kellemetlen meglepetés. A cél, hogy a vásárlók ne csak anyagi szempontból előnyös, de fenntartható és körültekintő döntéseket hozzanak ebben a kiemelt időszakban is. A GVH nemcsak a fogyasztók, hanem a vállalkozások segítésére is törekszik: oktatóvideóval támogatja a kereskedőket az akciókra vonatkozó jogszabályok betartásában. A hatóság szorosan figyelemmel kíséri a webshopok árfeltüntetési gyakorlatát, és szükség esetén intézkedik, ahogy tette ezt nemrégiben a Notino ügyében is. A versenyhatóság továbbra is fogadja a jelzéseket a piaci versenyt érintő esetekben, részletes tájékoztatást adva a fogyasztóknak a honlapján a lehetséges lépésekről és az egyéb segítségnyújtó szervekről. EZ IS ÉRDEKELHET Indul az őrült roham a magyar boltokban: ezzel a trükkel vesznek rá, hogy többet költs 2024-ben A GVH közösségi média videókkal, tájékoztatókkal segíti a fogyasztókat a tudatos vásárlásban a Black Friday közeledtével.

