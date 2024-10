Indul az őrült roham a magyar boltokban: ezzel a trükkel vesznek rá, hogy többet költs 2024-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár a hivatalos Black Friday csak egy hónap múlva, november 29-én lesz, már most egymást érik a kecsegtető ajánlatok, különböző csábító akciók. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezért a „Gondolja Végig Higgadtan” edukációs sorozata keretében egy hónapos kampányt indít, amelyben tájékoztató videókkal, jó tanácsokkal segíti a fogyasztókat abban, hogy tudatosan vásároljanak, és ne dőljenek be a szezonális akcióknak. Emellett a GVH a jogkövetésre törekvő vállalkozásoknak is utat mutat, megelőzve ezzel az esetleges jogsértéseket.

A fekete péntek (ismertebb, eredeti, angol nevén Black Friday) a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott néhány évtizede hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. A kifejezés 1966-ban keletkezett, használata 2009-re terjedt el, a 2010-es évek közepétől pedig Magyarországra is begyűrűzött, a hazai kereskedők egyre szélesebb köre és egyre huzamosabb ideig használja marketing célokra a karácsony előtti időszakban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tapasztalatai szerint a Black Friday során a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására. Sok esetben jelentős, „akár 80-90 %-os” kedvezményeket is hirdetnek, melyek csak néhány, vagy sokszor nem is elérhető termékekre vonatkoznak. Előfordul, hogy az akciókat „csaliként”, direkt alacsony készlettel rendelkező termékekre hirdetik meg. A webáruházak emellett sokszor sürgető üzeneteket alkalmaznak, a termékek népszerűségére utalva, ezzel pszichés nyomást gyakorolva a vásárlókra. A körültekintő és megfontolt vásárlással jelentős megtakarítást lehet elérni, az akciókkal azonban csak akkor nyernek a fogyasztók, ha azok tisztességes keretek között zajlanak. A GVH a korábbi évekhez hasonlóan idén is tájékoztató kampányt indít a Black Friday időszak közeledtével. Ennek részeként a közösségi- illetve videómegosztó oldalain elérhető új videósorozattal is segíti a magyar fogyasztókat abban, hogy ne érje őket jogsértés, illetve ebből következő csalódás a szezonális akciók során, vásárlásuk pedig tudatos – lehetőleg környezetileg fenntartható – döntés eredménye legyen. Itt az első, szabadon felhasználható Black Friday figyelemfelhívó videó is: A GVH azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt feltétlenül győződjenek meg néhány lényeges információról: Nézzenek utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj! Ismerje meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit!

Használjanak ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat! Lehet máshol olcsóbban megkapják a terméket. Ügyeljenek arra, hogy a listán fizetett hirdetések is helyet kaphatnak, melyek nem feltétlenül a legkedvezőbbek!

Nézzenek utána, hogy korábbi vásárlók elégedettek-e a webáruházzal! Ha csak 5 csillagos értékeléseket lát, gyanakodjon! Lehet, hogy azokat mesterségesen generálták!

Nézzenek utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya mindig gyanús!

Szánjanak elegendő időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére!

Fontos tudni, hogy internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően a vásárlót 14 napon belül elállási jog illeti meg. A fogyasztók védelme mellett a GVH a vállalkozásokat is segíti, hogy elkerüljék a jogsértéseket: részletes oktatóvideóban segíti a kereskedőket az akciótartásra vonatkozó jogszabályi előírások megértésében és pontos betartásában. A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évekhez hasonlóan idén is árgus szemmel figyeli a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait és amennyiben jogsértések gyanúját észleli megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben vizsgálatot indít, ahogy ez történt néhány hete a Notino esetében. A további folyamatban lévő eljárások közül a CCC-vel szemben lefolytatott vizsgálat a cég kötelezettségvállalásainak elfogadásával zárult. EZ IS ÉRDEKELHET Vizsgálat indult a gigawebshop ellen: ha te is vásároltál itt, ezt jobb, ha tudod A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a szépségápolási termékeket értékesítő Notino, Csehországban bejegyzett üzemeltetőjével szemben. A kereskedői gyakorlatokkal kapcsolatban továbbra is bárki élhet jelzéssel a nemzeti versenyhatóság felé a hatáskörébe tartozó ügyekben, vagyis azokban, amelyek érdemben érinthetik a piaci versenyt. A fogyasztók a GVH honlapján találhatnak részletes információt arról, hogy mikor és milyen esetekben érdemes a versenyhatósághoz fordulniuk, és milyen típusú vásárlói panaszokban tud más szerv a segítségükre lenni.

Címlapkép: Getty Images

