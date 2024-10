A Lidl, Aldi csodafegyverével tarolna le mindent a MediaMarkt: retteghet az Alza, Euronics?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Október 30-án tartott sajtóbeszélgetést a MediaMarkt, amin a Pénzcentrum is részt vett. A beszélgetésen elhangzott többek között, hogy a 2024-es év még inflációs sokkban telt, viszont a második félévtől komoly fellendülés jött a vállalatnál. Nagyon sokan keresnek most kisháztartási gépeket, többek között padlóápolási szerkentyűket, kávéfőzőket, de nagyon megy az e-roller is. A vállalatnak pedig kifejezett fókusza a műszaki piac sajátmárkával való meghódítása is.

"Lezártuk az üzleti évünket szeptemberben. Nagyon kétarcú éven vagyunk túl" – kezdte a sajtóbeszélgetést Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezetője. A vezető elmondta, a 2024-es év első féléve még inflációs sokkban telt, de májustól, igazából a foci eb-től nagy fellendülés jött. Olyan, amit házon belül már ők is „régen láttak”. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Szilágyi Gábor szerint a második féléves keresletnövekedésnek komoly makrogazdasági tényezői voltak. Ezek közül a legfontosabbak az infláció visszaszorítása, illetve a reálbérek növekedése. Ebben a gazdasági környezetben döntött úgy a vállalat, hogy megújítják az egész online jelenlétüket, új weboldalul lesz, de megújul a mobil applikációjuk, és változtatnak a hirdetési struktúrájukon is – erről beszélt az előadáson Karczub-Lehoczky Fanni, a MediaMarkt marketing igazgatója. Előre törnek a sajátmárkás termékek a műszaki piacon is Szilágyi Gábor arról is beszélt, hogy a sajátmárkás termékeknek egyre nagyobb súlya lesz a műszaki piacon is. A témáról bővebben Karczub-Lehoczky Fanni osztott meg egy friss kutatásukat. Amiből az derült ki, hogy a válaszadóik 68 százaléka nyitott lenne kipróbálni sajátmárkás műszaki terméket, de a legtöbbjük igazán akkor, hogyha jó ár-érték arányban van. A MediaMarktnak egyébként 4 nagy sajátmárkás kategóriája van, legtöbb elem kiegészítőkben van, de forgalmi súlyban a háztartási gépek vannak leginkább. Például konyhai berendezések, úgy mint turmixgép, botmixerek, mikrók, kávéfőzők. „Igazából egy komplett otthont be tudnánk rendezni sajátmárkás műszaki cikkekkel” – nyomatékosított Szilágyi Gábor, aki kiemelte egyértelműen van ma Magyarországon egy társadalmi réteg, akiknek kiemelten fontos a termékek esetében az ár-érték arány. Ezt pedig az élelmiszereken túl a MediaMarkt szerint komolyan ki lehet terjeszteni a műszaki cikkek piacára is. Ez igazából a tervük is. JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 699 918 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 53 004 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 53 149 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Dübörög a használt-piac, peregnek a mobilok A MediaMarkt arról is beszélt, hogy náluk is kifejezetten dübörög most a használt mobilok piaca. Sipos-Mohai Réka, a MediaMarkt szolgáltatás menedzsment vezetője elmondta, hogy ezekre a készülékekre (általában Apple, Samsung) 1 év jótállást adnak. A készülékek egyébként 63 féle kritérium mentén bevizsgált termékek. Black Friday, idén? A novemberről érdemes tudni, hogy gyakorlatilag felnőtt a december szintjére. Az éves árbevétel kicsivel több mint 20 százaléka ebben a két hónapban realizálódik - mondta el Szilágyi Gábor. Megtudtuk azt is, hogy az emberek nagy része még mindig keresi ezeket a novemberi akciókat, de egyre inkább kikopik az egynapos, nagy akciózási láz. Az előadásból kiderült az is, hogy a háztartási gépek közül ebben az időszakban a szárítógépek lőnek ki igazi rakétaként. A vezető beszámolt arról is, hogy ebben az időszakban duplázódik az online forgalom súlya.

Címlapkép: Getty Images

