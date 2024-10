Tömegével nőnek a mérgező gombák a magyar erdőkben: komoly ára lehet, ha nem figyelünk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Óvatosságra inti a gombaszedőket a Budakeszi Vadaspark. A száraz nyár után a csapadékosabb ősz és az átlag feletti hőmérséklet kedvezett a gombáknak, hogy termőtesteket képezzenek. A Budakeszi Vadaspark területén és a környező erdőkben is bőven akad, amit a kosárba tehetünk és persze olyan is, ami jobb, ha az erdőben marad. A Vadaspark felhívja a figyelmet, hogy az erdőben szedett gombát minden esetben vizsgáltassuk be szakellenőrrel.

A Budakeszi Vadaspark erdőpedagógusai programjaik alkalmával rengeteg tévhittel találkoznak a gombákkal kapcsolatosan. Kezdve a legegyszerűbbel, hogy a gomba növény. A gomba az gomba, saját rendszertani országgal bír, éppen úgy, mint az állatok és a növények országa, tehát nem növény. A lakosság nagy része a széleskörű felvilágosító munka ellenére is még mindig a piros alapon fehér pöttyös légyölő galócát azonosítja gyilkos galócaként. Holott a gyilkos galóca kalap színe halvány vagy élénk olív-, sárgás- vagy barnászöld, felülete többnyire csupasz, ritkán nagyobb burokmaradvánnyal díszített. Érdemes megjegyezni, mert csupán 50 gramm elfogyasztása is végzetes lehet, ráadásul nem is azonnal okoz tüneteket, megesik, hogy az elfogyasztást követő 72. órában jelentkezik a rosszullét, ami azonban már visszafordíthatatlan máj, és vesekárosodást eredményezhet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A gyilkos galócához hasonlóan a fehér galóca és a fenyves sisakgomba méreganyaga is végzetes mérgezést okozhat. Szintén a tévhitek közé tartozik, hogy amit a csiga megrágott az alkalmas emberi fogyasztásra is, vagy hogy a hagyma főzőlevébe, ha beledobjuk a gombát és nem színezi el a vizet vagy a hagymát akkor az fogyasztható. Az egyetlen biztos módja, hogy elkerüljük a gombamérgezést, ha igénybe vesszük az ingyenes szakellenőri vizsgálatot. Amennyiben nincs a közeli piacon gombaszakellenőr, itt megtalálható a szakellenőröknek a listája, akik akár a saját lakásukon is fogadnak gombagyűjtőket kosaruk átvizsgálására. Ahogy arról a Pénzcentrumon beszámoltunk a legtöbb gombász rókagombát, vargányát hajt, amiknek ha megnézzük a piaci árát, sokat lehet spórolni. Ugyanakkor sokan rosszul gyűjtök a gombát, és a legalapvetőbb szabályokkal sincsenek tisztában, ami a gombák elkobzásával, bírsággal járhat együtt. Ezen felül az is kritikus, hogy ne kerüljön mérgező gomba a szedő kosarába, igen, a kosarába, merthogy nejlonzacskóba egyszerűen nem szedünk gombát. Többek között ezekről a témákról beszélgettünk a Magyar Mikológiai Társaság elnökével. Ezen felül mutatjuk azt is, mik a legjobb helyek Magyarországon gombászás szempontjából. EZ IS ÉRDEKELHET Javában terem a magyar erdők igazi aranya: a szemfülesek rengeteg pénzt spórolnak velük A legtöbb gombász rókagombát, vargányát hajt, amiknek ha megnézzük a piaci árát, sokat lehet spórolni. Kutatás az előrehozott szezonális akciókról Évek óta megfogyelhető trend, hogy egyre korábbra hozzák a kereskedelmi láncok a szezonális ajánlataikat. Így egyre gyakoribb, hogy már szeptember végén megjelennek a boltok polcain a karácsonyi desszertek, a puszedlik, a fahéjas kekszek, egy-egy divatos karácsonyi manó, sőt akár a püspökkenyér is. A bátrabb kerekedők pedig már augusztus végén ledobják a karácsonyi bombát. Te mit gondolsz erről a kereskedelmi gyakorlatról? A Pézcentrum és a Debreceni Egyetem friss kutatásában arra keressük a választ, mit gondolnak a vásárlók arról, hogy enyire siet a kereskedők órája. Kérjük, töltsd ki az alábbi kérdőívet!

