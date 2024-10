Az ősz csúcstermékeivel robbant akciót a Lidl és az Aldi: 1-2 napig lesz elérhető, nagy roham várható

A Lidl a szelídgesztenyét, az Aldi a kökényt árazza le brutálisan a 42. héten. Az akciók mindkét esetben nagyok, de csak 1-2 napig lesznek elérhetők.

Ahogy azt már megszokhattuk a diszkontok kevéssé ülnek a babérjaikon. Ezúttal két nagy versenytárs, a Lidl és az Aldi akciós szóróanyagában is találtunk egy-egy exkluzív, kifejezetten az évszakhoz méltó akciót. A Lild akciós ajánlata nem más mint a szelídgesztenye, amit október 19-20-án 3990 forint helyett 2990 forintos kilós áron lehet majd megvásárolni. Viszont csak Lidl Plus kártyával.

Ezzel párhuzamosan az Aldi a kökénnyel száll be a különleges termékek csatájába, ők ugyanis ezt a terméket akciózták le brutálisan. Egészen pontosan a diszkont hálózatában október 19-én, szombaton egy 150 grammos csomag 699 forint helyett 399 forintba fog kerülni. A kökény ráadásul hazai termés és frissen szállítják.

Forrás: boltok 42. heti akciós kiadványai

Mit érdemes tudni a szóban forgó termésekről?

Jó, ha tudod a gesztenyéről

A szelídgesztenye (Castanea sativa) a Földközi-tenger térségében gyakran termesztett makktermésű növény, valószínűleg Délkelet-Európa hegyvidékeiről származik. A rómaiak terjesztették el a Kárpát-medencében és a Brit-szigeteken is. Termése, az édeskés gesztenye, egy tüskés burokban, a kupacsban fejlődik, amelyet eltávolítva hozzáférünk a kemény héjú makkhoz, amely téli csemegének számít.

A rómaiak a gesztenyét a görög Kasztanaia városáról nevezték el, és tartós táplálékként nagyra becsülték, különösen a légiók hadjáratain. A „gesztenye” magyar szó valószínűleg a török „k’estane” kifejezésből ered, és egészen a 17. századig a szelídgesztenyére utalt, míg a vadgesztenye később érkezett Magyarországra. A szelídgesztenye fák egy része elvadult, de néhány római kori gesztenyeliget ma is megtalálható például a Börzsönyben és az Alpokalján. Az érett gesztenyét szeptember végétől október végéig szüretelik, és a boltokban február végéig kapható.

Mi a különbség a vadgesztenye és a szelídgesztenye között?

A tévhitekkel ellentétben a vadgesztenye nem a szelídgesztenye „elvadult” verziója, egy teljesen különálló növényről van szó. Míg a szelídgesztenye a bükkfafélék családjába tartozik, addig a vadgesztenyét a szappanfafélék családjába soroljuk. A vadgesztenyék az egész északi félgömbön elterjedt növények, itthon, a Kárpát-medence térségében általában a közönséges vadgesztenyével és a hússzínű vadgesztenyével találkozhatunk. A szelídgesztenye közkedvelt, ízletes csemege, a vadgesztenye termése viszont mérgező, emberi fogyasztásra nem alkalmas – ellenben árnyékot adó díszfaként az egyik legnépszerűbb kerti- és parknövényként tartjuk számon.

Mit érdemes tudni a kökényről?

A kökény termése sötétkék, gömbölyű bogyó, nagy magja a gyümölcshússal van összenőve. Szeptember végétől novemberig lehet gyűjteni. Csak néhány fagyos éjszaka után veszíti el fanyar és savanyú ízét. Ha azonban erre várunk, lemaradhatunk róla, mert a madarak is imádják, ezért érdemes az érett gyümölcsöket minél hamarabb leszedni, és otthon a mélyhűtőbe eltéve biztosíthatjuk a faggyal járó teljes érettséget.

Nyersen is fogyaszthatjuk, de készíthetünk belőle gyümölcslevet, chutney-t vagy akár pálinkát is. A szárított kökényt gyógyteának is használják. Bimbójából vértisztító, fogyást elősegítő teát főznek. A virágzata teaként hashajtó, a terméséből készült lekvár viszont hasfogó. Népi gyógyászatban vérnyomáscsökkentőként is használják.