Újabb trükkös csalás terjed az interneten: már az eladók sincsenek biztonságban az online piactereken

Bármilyen használtcikk értékesítésénél legyen nagyon óvatos, ha a vevőt nem érdekli a termék állapota, minősége és az árból sem próbál alkudni. Ha mindenféle előzetes érdeklődés nélkül, már a leszállítást is elintézve jelentkeznek a termékért, szinte biztosan csalókkal van dolga.

Közel 2 millió forintjába került a sértettnek, hogy megadta banki adatait egy csalónak. Bármilyen használtcikk értékesítésénél legyen nagyon óvatos, ha a vevőt nem érdekli a termék állapota, minősége és az árból sem próbál alkudni. Ha mindenféle előzetes érdeklődés nélkül, már a leszállítást is elintézve jelentkeznek a termékért, szinte biztosan csalókkal van dolga.

Ez történt azzal az idős veszprémi nővel is, aki egy hintát szeretett volna értékesíteni egy online piactéren. Nála is egy olyan vevő jelentkezett, aki mindenféle előzetes érdeklődés nélkül közölte, hogy megvásárolta a hintát, és a leszállítást is elrendezte egy ismert csomagszállító céggel. A futár nevében küldött is egy e-mailt az eladónak, amiben egy adathalász oldalra vezető link volt. Itt az eladó a pénz fogadásához megadta bankszámla és bankkártyaadatait, illetve az ehhez tartozó azonosítókat. A csalók ezek birtokában közel 2 millió forinttal károsították meg a sértettet - számol be a Police.hu.

Legyünk mindig körültekintőek! Egy idegen által küldött linkre kattintva soha ne adjuk meg bankkártyánk vagy bankszámlánk adatait! - hívja fel a figyelmet a rendőrség.