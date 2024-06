Hivatalos, örökre eltűnhetnek ezek a mobilok: régi kedvenceiktől búcsúzhatnak a magyarok

Magyarországon a kereskedői tapasztalatok szerint a hagyományos mobiltelefonok piaca szűkül, és a vásárlók egyértelműen az okostelefonokat keresik. Igaz, az idősebb generáció, a fiatalabb felhasználók, és bizonyos szakmák képviselői voltaképpen „különleges” esetekben továbbra is igényt tartanak az egyszerűen használható, olcsó készülékekre, de az általános trend egyértelműen az okostelefonok dominanciája felé mutat. Még akkor is, ha tőlünk nyugatabbra egyfajta technológia detoxikáció miatt mértékletesen bár, de éppen fellángolóban van az ilyen telefonok iránti kereslet.

Nyugaton már inkább trend, viszont itthon még csak figyelik a cégek azt az irányt miszerint a fiatalabb korosztály, vagy hívjuk a követőket technológia kerülőknek, egyre inkább elfordulnak az okos telefonoktól, és inkább a hagyományos készülékeket keresik. A mozgalom lényege valamilyen téren az elvonulás, de persze az elérhetőség, kommunikáció megtartása. Erre vannak ott az úgynevezett nosztalgia készülékek vagy buta telefonok, amiknek az alapfunkció éppen kimerülnek a telefonhívásba, sms küldésbe, vagy éppen a számológépben, zseblámpában, de egyáltalán nem lehet rajtuk Facebookozni, Instagrammozni és hasonlók.

Hiába azonban a trend, a nagy technológiai vállalatok többnyire nem foglalkoznak butatelefonokkal, mivel bevételi modelljük elsősorban az okostelefon-eladásokon és kapcsolódó szolgáltatásokon alapul. Néhány cég azonban mégis próbálkozik ezen a területen, például a minimalista felhasználóknak a Light készít igazából prémium kategóriás mobilt Light Phones néven, amiken azért zenét/podcastet lehet hallgatni, illetve van rajtuk navigáció, de alapjaiban véve inkább a buta telefonokra hajaznának, de megkapó dizájnnal.

Igen ám, csakhogy míg a klasszikus buta telefonok alig pár tízezer forintba kerülnek, addig ennek a készüléktípusnak az új generációja jelenlegi árfolyamon 145 505 forintért lehetne előrendelhető, ami azért meglehetősen drága a tudásához képest. Persze mondhatjuk, hogy itt pont ez a lényeg, de egy sokkal nagyobb tudású okostelefont is le lehet tenni az asztal végébe, ha arról van szó, vagy lenémítani az értesítéseket és élvezni a pillanatot. Akárhogy is, látható hogy ha kicsi is, de folyamatosan van piaca a butatelefonoknak a világban, de mi a helyzet Magyarországon?

Azért, hogy ezt kiderítsük, megkerestük a legnagyobb hazai elektronikai láncokat, illetve telekommunikációs cégeket is, hogy mondják el, mit látnak a buta telefonokkal kapcsolatban. Ők milyen trendekre figyelnek, egyáltalán kik, és milyen áron keresik továbbra is ezeket a készülékeket.

Még mindig vesznek buta telefonokat, de nincs reneszánsz

Az eMAG tapasztalatai szerint a hagyományos mobiltelefonok iránti kereslet folyamatosan csökken, mivel náluk egyértelműen az okostelefonok dominálnak. Nem véletlen, hogy az okostelefonok éves értékesítési részaránya meghaladja a 85%-ot, ami a fekete pénteki és karácsonyi időszakban akár 95%-ra is nőhet. A klasszikus mobilok részesedése ilyenkor minimális, a teljes értékesítés mindössze néhány százalékát teszi ki.

Elárulták azt is, hogy náluk egy tipikus vásárló, ha vesz, akkor 10-15 ezer forint közötti bruttó áron vásárol hagyományos mobiltelefont. Bár az eladások egyre inkább az okostelefonokra koncentrálnak, a Nokia hagyományos mobiljai, valamint az idősebb felhasználóknak szánt Maxcom, Panasonic, és Easyphone készülékek azért még így is népszerűek.

A Euronics szerint a klasszikus mobiltelefonok piaca is szűkül, olyannyira hogy még az idősebb generáció is egyre inkább az okostelefonokat részesíti előnyben. Az átlagos vásárlási érték náluk bruttó 14-15 ezer forint között van. Érdekességként megemlítették, hogy az idősebb korosztály mellett a fiatalabb generáció fesztiválszezonban második készülékként azért használja ezeket a telefonokat. Nem meglepő, hogy az eszközöket leginkább telefonálásra és SMS-ezésre használják. A vállalat szerint a "butatelefonok" iránti kereslet évről évre csökken, és bár a nosztalgia miatt néha piacra dobnak régebbi modelleket, fejlesztések terén ők nem számítanak jelentős változásokra.

A Media Markt adatai alapján az elmúlt három évben évente 10%-kal csökkent a "butatelefonok" eladása. Ezek a készülékek 5-25 ezer forint közötti áron vásárolhatók meg, és leginkább az idősebb generáció vagy kisebb építőipari cégek dolgozói keresik őket. Sokszor a vállalkozók inkább ilyen telefont vesznek a melósoknak kapcsolattartás céljából, ahol a telefonálás dominál. A vállalat szerint, akik választják, azok az egyszerűség, az alacsony ár, valamint a nagy kijelző és gombok, illetve például a zseblámpa funkciókat keresik elsősorban. A Media Markt közölte azt is, az okostelefonok és "butatelefonok" értékesítési aránya 92% és 8%. „Fejlesztések terén nem várunk semmi lényegeset, inkább a Nokia trendjének folytatását, hogy a régi készülékeket új köntösbe öltöztetik” – közölték.

Tapasztalataink szerint az emberek úgy választanak készülékeket, hogy az minél inkább igazodjon a saját igényeikhez, hogy bármilyen élethelyzettel találják is szembe magukat, a készülékek és a digitális világ segítségével készen álljanak a megoldásra. A termék- és márkajellemzők mellett a fogyasztói preferenciákat az ár is befolyásolja. Mutatóink szerint egyre több ügyfelünk válik fogékonnyá az innovációra és egyre magasabb arányban választanak csúcskategóriás készülékeket

- közölte lapunkkal a Telekom, és elmondták azt is, hogy tapasztalataik szerint a márka is erősen befolyásoló hatású: nagy koncentráció mutatkozik a három nagy márka esetén (Samsung, Apple, Xiaomi), de úgy látják, kimagasló az érdeklődés a saját márkás T Phone 5G és T Phone 5G Pro / T Phone 2 5G és T Phone 2 5G Pro készülékek iránt is. Közölték azt is, hogy az előző évek csúcskategóriájának képességei gyorsan megjelennek az alacsonyabb kategóriákban is, olyan ügyfelek által fontosnak tartott képességekben, mint a tárólókapacitás, kijelző mérete, kamera képessége, minősége, akkumulátor üzemideje, így mindazok, akik a könnyebben kezelhető közepes ill. alacsony árfekvésű eszközöket részesítik előnyben is találnak az igényüknek megfelelő készüléket kínálatunkban.

Ügyfeleink körében nagyon változó, hogy milyen gyakorisággal cserélik le okostelefonjukat, de továbbra is sokan élnek kétévente az új vásárlás lehetőségével

- tették hozzá. Nem véletlen, hogy a leírt trendek fényében a „butatelefonok” iránti keresletben markáns visszaesést tapasztalnak. Emiatt a Telekom készülékpalettáján egy szűkített kínálat érhető el. (A Magyar Telekom kizárólag VoLTE 4G képes „butatelefonokat” forgalmaz, kizárólag 2G-n működő telefonokat nem.) Ennek oka az okostelefonok elterjedése és ügyfeleik preferenciái mellett az, hogy a hatályos jogszabályi előírások alapján ezek a termékek nem tartoznak a 2 év hűségidővel értékesíthető eszközök közé. Ezen eszközök fő funkciója a hanghívás, emellett kedvelt kiegészítő funkciók a zseblámpa, számológép, és az FM rádió szokott lenni. Igaz, hogy a legtöbb ilyen készülék is rendelkezik kamerával, de ezek általában VGA felbontással rendelkeznek, ami nem tartozik a „minőségi” fényképkészítés kategóriájába.

Elmondták azt is, hogy a klasszikus, régi készülék vásárlása mellett jellemzően azok a felhasználók döntenek, akiknél a hanghíváson kívül nincs szükség másra, illetve munkáltatók, akik ilyen készüléken keresztül érik el a munkavállalóikat. Ezeket a készülékeket nagyon egyszerű kezelni, egy feltöltéssel akár egy hétig is használhatók, kialakítástól függően 10 000-30 000 között mozog az áruk. Emellett a bevezetőben tárgyal nyugati trendek alakulására azt válaszolták, hogy azt figyelemmel kísérik, de Magyarországon egyelőre nem tapasztalják.

Kérdéseinkre válaszolt a Vodafone (4iG) is, ők arról tájékoztattak bennünket, hogy kínálatukban elsősorban okostelefonok szerepelnek, így a hagyományos telefonokat érintő kérdésekben a szolgáltató nem tud releváns információkat biztosítani. Az okostelefonok iránti piaci igények és ügyféligények miatt a klasszikus telefonok kevésbé keresettek a vállalatnál.