Elképesztő újítást robbantott be az Auchan: sürgős lépéskényszerben a Tesco, Lidl, Spar?

Az Auchan törzsvásárlói programja éppen tíz éve indult, és most a jubileum alkalmából jelentősen megújulnak a Bizalomprogram feltételei, a pontgyűjtés szabályai, valamint a Családi és Nyugdíjas nap előnyei is. Az újításokat és az extra kedvezményeket októberben egy nagyszabású nyereményjátékkal is népszerűsíti az üzletlánc.

A vásárlók megtartásáért komoly versengés zajlik az áruházláncok között. A kereskedők egyik fontos célja az, hogy az alkalmi vevőkből visszatérő törzsvásárlók legyenek, a vásárlói hűséget pedig a nagyobb láncok hűségprogramokkal is elismerik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Auchan hűségprogramja, a Bizalomprogram éppen tíz éve indult. A programhoz egy Bizalomkártya kapcsolódik, amivel kezdetben a vásárlások után összegyűjthető pontokat kettő az egy arányban lehetett levásárolni, azaz két pont ért egy forintot. Pár éve a vásárlók számára rendkívül kedvező változást vezettek be a programba, azóta a pontokat egy az egyben le lehet vásárolni. Most a jubileum alkalmából ismét megújul a Bizalomprogram, hogy az új, sávos pontgyűjtőrendszerrel még jobban igazodjon a vásárlási szokásokhoz és még több kedvezményben részesüljenek a hűséges vásárlók. A bronz szinten 75 ezer forintig terjedő havi költésnél minden 1000 forint után 1 pont jár, míg az ezüstön 75 és 150 ezer forint között 3 pont, és plusz havi 1000 pontot írnak jóvá a vásárlóknak. Az arany szinten pedig 1000 forintonként 5 ponttal gazdagodik a vásárló, valamint extraként havonta 2500 pontot kapnak pluszban. Pontok egyébként az Auchan benzinkutakon történő tankolás után is járnak, viszont ezeket a pontokat is az áruházban lehet levásárolni. EZ IS ÉRDEKELHET Megvillantotta legújabb csodafegyverét a PENNY: ilyen még nem volt a boltláncnál, sokan fognak örülni Hosszú távú együttműködést indít el Farkas Richárd séffel a PENNY Magyarország. A séf a fenntarthatóság jegyében ajánl majd recepteket a vásárlóknek. Talán az áraknak leginkább kitett csoportoknak: a kisgyermekes családoknak és a nyugdíjasoknak szeretnének még jobban kedvezni azzal, hogy minden hónapban egyszer 5%-os kedvezményt kapnak a vásárlásuk végösszegéből, ha a hétfői Nyugdíjas napon és a csütörtökre átkerülő Családi napon jönnek bevásárolni. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A személyességet erősíti a születésnapi kedvezmény is, amit az ünnepeltek eddig csak tortavásárlásra tudtak felhasználni, mostantól viszont akár 5 ezer forint értékben is választhatnak ajándéktermékeket. Ehhez jön még az eddigieknél is több exkluzív Bizalomkártyás ajánlat és kedvezmény minden héten, valamint október folyamán egy nagyszabású nyereményjáték az OkAuchan applikációban. Október 3. és 30. között azok a vásárlók, akik az OkAuchan applikációt használják, minden 5000 forintos költés után egy virtuális kaparós sorsjegyet kapnak, amivel fődíjként egy elektromos autót, három külföldi utazást és 10 elektromos kerékpárt lehet nyerni a több más értékes nyereménytárgy mellett.

Címlapkép: Getty Images

