Megvillantotta legújabb csodafegyverét a PENNY: ilyen még nem volt a boltláncnál, sokan fognak örülni

Hosszú távú együttműködést indít el Farkas Richárd séffel a PENNY Magyarország, a séf szakértelmével és kreatív szemléletével erősíti az üzletlánc törekvéseit. A gasztronómiai szakember fiatalos lendülete, innovatív szemlélete és a hazai alapanyagok iránti elkötelezettsége tökéletesen illeszkedik a megújult vállalat filozófiájához. A partnerség keretében a séf nemcsak szakmai tanácsokkal látja el a vásárlókat, hanem rendszeresen részt vesz különféle eseményeken és kampányokban is, amivel új perspektívát nyit a vállalat kommunikációjában. Farkas Richárd bemutatkozó sajtóeseményén a Pénzcentrum is ott volt.

Hosszú távú együttműködést indított el Farkas Richárd séffel a PENNY. A boltlánc egy sajtóvacsora keretein belül mutatta be a séfet, az eseményen a Pénzcentrum is részt vett.

Elkötelezettek vagyunk a magyar partnereink támogatása mellett. Az egyik legfontosabb célunk, hogy választékunknak a legnagyobb része helyi forrásból származzon és kiváló minőségű legyen. A vásárlók igényeit helyezzük előtérbe. (...) Örömmel látjuk, hogy egyre több vásárlónk a helyben előállított termékeket helyezi előtérbe. Büszkén mondhatom, hogy ebben az élen járunk. Keményen dolgozunk, hogy kölcsönösen előnyös és hosszú távú partnerséget alakítsunk ki a helyi beszállítókkal. És így együtt erősítettük a magyar mezőgazdaságot és gazdaságot, hiszen így fenntartható és rövidebb ellátási láncot hozhatunk létre

- mondta Mathias Mentrop, a boltlánc magyarországi vezérigazgatója.

A csapatunk nagyon hosszas keresgélés után választotta Ricsit, fontos volt számunkra hogy egy olyan partner legyen mellettünk, aki egyrészt szakmailag kiemelkedő, másrészt pedig tökéletesen megtestesíti a PENNY értékeit. Ricsiről tudjuk, hogy elkötelezett a minőség a hazai és szezonális termékek iránt. Fontos neki a tradíció, mindig valami újításon töri a fejét, és azt is tudjuk hogy mindennapjainak része az ételpazarlás elleni küzdelem

- fogalmazott az eseményen Varga Noémi, a cég stratégiai marketing-osztályvezetője. Emlékeztetett, nagy megújuláson mentek keresztül, az üzletek kívül-belül átépültek, lezajlott az arculatváltás, megváltozott a választék.

Maga a séf pedig arról beszélt: felfogása szerint amellett, hogy újítónak kell lenni, szem előtt kell tartani a tradiciókat. A konyha számára egyszerre jelent katonás fegyelmet és kreatív szabadságot. Szereti a hagyományos népi konyhát, ugyanakkor folyamatosan kutatja az új ötleteket is, az együttműködés keretein belül is szeretné megmutatni, friss és szezonális hazai alapanyagokból, hogyan főzhetünk izgalmas ételeket.

Nehezen indult a pályám, végigjártam a ranglétrát, arra vagyok a legbüszkébb, ahonnan indultam. Egy vidéki kifőzdéből kezdtem a karrieremet, innen jutottam el Budapest top éttermein keresztül Barcelonába, egy Michelin-csillagos étteremig

- mesélte az azóta hazatérő Farkas Richárd, aki azt is elmondta, megtisztelő volt számára a boltlánc felkérése.

Azt gondolom, hogy közös értékeken keresztül látjuk a világot és egy hosszú távú kapcsolatnál nagyon fontos, hogy egy dologban higyjünk. A szakmai pályafutásomban és az életemben is nagyon fontos szerepe van a fenntarthatóságnak, illetve annak, hogy a helyi termelőkkel, friss, szezonális alapanyagokkal dolgozzak. Azt szoktam mondani, hogy mindig nagyon egyszerű dolog fenntarthatónak lenni vagy egy picit tudatosnak, lokálpatriótának: akár a saját konyhájában is megvalósíthatja ezt az ember. Ez egy picit nehezebb, amikor egy étterem szintjén kell megmutatni, de most a PENNY-vel egy egész országot edukálhatunk

- magyarázta a séf. Farkas Richárd nemcsak a gasztronómiai szakértelmét hozza be a vállalat életébe, hanem hiteles személyiségével képviseli is a márkát a nagyközönség előtt. Heti rendszerességgel oszt majd meg tanácsokat az RTL Reggeli adásaiban, valamint a heti akciós újságban és a vállalat social media felületein is egyszerű, ugyanakkor izgalmas receptekkel segíti majd a mindennapi főzést. Részt vesz továbbá különböző gasztronómiai eseményeken és kampányokban, ahol megosztja tapasztalatait és inspirálja a főzni vágyókat.