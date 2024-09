Kiderült a szupermarketek féltve őrzött titka: így lehet a boltokban igazán friss gyümölcsöt venni

A cikk a gyümölcsök érettségének megállapításáról szól, különös tekintettel az őszi szezonra jellemző fajtákra. Az írás szakértők véleményét idézve praktikus tanácsokat ad a vásárlóknak - közölte a The Guardian.

Bár a boltokban sokféle gyümölcs kapható, nem mindig könnyű megállapítani azok érettségét. Általánosságban a szín és az illat fontos jelzők, de fajtánként eltérő technikák alkalmazhatók. Az alma esetében például a szín mellett a kopogtatás is segíthet: a ropogós hang jó jel. Az avokádónál a szár alatti szín és a gyenge nyomás ad támpontot, míg banánnál a sárga szín és a fényes héj utal az érettségre.

A cikk kitér olyan gyümölcsökre is, mint a cseresznye, kókuszdió, ananász és citrom. Ezeknél is különböző módszereket javasolnak a szakértők az érettség megállapítására, például az illat intenzitását vagy a héj állapotát. A szakértők hangsúlyozzák, hogy egyes gyümölcsök, mint a körte vagy a banán, otthon is tovább érlelhetők. Más népszerű gyümölcsök, mint például az eper vagy a málna, pedig már nem fejlődnek a szedés után, ezért erre feltétlenül érdemes odafigyelni. Bár a gyümölcsök óvatos nyomkodása elkerülhetetlen az érettség teszteléséhez, ezt körültekintően kell végezni, hogy ne károsítsuk a terményt.