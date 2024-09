Magyarországon is élesedhet a Lidl új csodafegyvere: jön az elmúlt időszak legmenőbb akciója?

Angliában nagyot szolt egy titokdobozos akció, amit a Lidl robbantott. A cég hazai képviselete pedig elárulta a Pénzcentrumnak, hogy itthon is vizsgálják az akció megvalósíthatóságának a lehetőségét.

Néhány héttel korábban a Pénzcentrum mi is beszámoltunk arról, hogy az Egyesült Királyságban a Lidl úgynevezett „mystery boxokat”, titokdobozokat/zsákbamacskát dobott piacra. A titokdobozok nem voltak éppen olcsók, azokat mintegy 9000 forintnak megfelelő fontért lehetett megvásárolni. Az ár ellenére a brit média arról számolt be, hogy a Lidl kampánya kifejezetten sikeres volt: volt, aki 5-szor akkora értékben nyert például termékeket, mint amennyit a dobozért fizetett.

Így igazából mindenki jól járt, a kampány elemzése ugyanis rávilágított, a diszkontnak is jó ez az üzlet, így ugyanis hatékonyan tud értékesíteni lassabban fogyó készleteket, anélkül hogy azokat akcióznia kellene. De a közösségépítés is fontos célja lehetett a vállalatnak, már csak azért is, mert a dobozok kinyításával teli videók valósággal elárasztották a közösségi médiát.

Adta magát a kérdés, vajon a magyarországi Lidl tervezi a karácsonyi időszak előtt egy ilyen kampánnyal felpörgetni a magyar vásárlókat is? Kérdésünkkel megkerestük a vállalatot, ami elárulta

a Lidl Magyarország jelenleg vizsgálja a megvalósítás lehetőségét.

Simán elképzelhető tehát, hogy a magyar vásárlók is találkozhatnak majd a Lidl újabb nagy dobásával. Addig is viszont, amíg ki nem derül, hogy a magyar üzletekbe is érkeznek-e titokdobozok, a vásárlóknak be kell érniük többek között Whisperton sajátmárkás üdítőjével, illetve egyéb TikTok trend akciókkal.