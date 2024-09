Itt tartunk: a magyarok már csak ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket veszik, másra nem futja

Biró Attila Link a vágólapra másolva

A korábbinál is jobban odafigyelnek a magyar vásárlók a zöldségek és gyümölcs árára és mennyiségére is, úgyhogy továbbra is kiemelt szerepe van itthon az akcióknak – hangzott el a DélKerTÉSZ szeptember 18-i sajtóeseményén, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az eseményen elhangzott az is, hogy az 500 szentesi termelőt tömörítő szervezet esetében a belföldi áruházláncok felé szállított mennyiség rekordot döntött, ami ellensúlyozta a termelői árak csökkenését.

A DélKerTÉSZ sajtóeseményén beszámoltak arról, hogy a szervezet zöldség és gyümölcs értékesítéséből származó árbevétele majdnem 14 milliárd forintra rúgott az év első nyolc hónapjában. Ez azonban éves szinten 2 milliárd forintos csökkenést jelent. „A mennyiségi csökkenés egyrészről a frisspiaci termékeket ért rendkívül forró júliusi és augusztusi időjárás, valamint a kártevőnyomás hatására fellobbanó vírus okozta minőségi paprika mennyiség csökkenése okozta” – számolt be az eseményen Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az akciók számítanak leginkább A DélKerTÉSZ eseményen elhangzott, hogy a szervezet legjobb partnerei a különböző élelmiszerláncok. „A boltokban még mindig azt látjuk, hogy a fogyasztók árérzékenyek, akció nélkül nem lehet érdemi mennyiséget értékesíteni, ez a hatás leginkább az év első 5-6 hónapjában érvényesült, és talán az év végére halványul majd” – fogalmazott Nagypéter Sándor. A szakember arról is beszélt, hogy jelenlegi gazdasági helyzet miatt egész Európában jellemző, hogy még tudatosabbá váltak a fogyasztók és elkezdtek spórolni, azaz meggondolják, hogy mit vesznek meg és nem pazarolnak, nem vásárolnak felesleget. A magyar botlokban például a lédig termékek értékesítése nőtt, van olyan üzlet, ahol már a lecsóhoz való zöldségeket is lédig formában árulják, nem pedig csomagolva, hálóban. Ezt azért csinálják így, mert a vásárlók így pontosan annyit tudnak venni, mint amennyire szükségük van. A szervezet tapasztalatai szerint azonban a tudatosabb vásárlás nem hozta magával, hogy az olcsóbb zöldségfajtákat keresnék a magyarok: a paradicsomkülönlegességekből például több mint 960 tonnával többet értékesített a DélKerTÉSZ az első nyolc hónapban éves szinten. Azaz, ha vásárolnak, akkor az ízletesebb, általuk kedvelt zöldségeket veszik meg. Ezzel szemben a szakértő azt is elmondta, hogy az embereknek kevesebb a pénzük, hamarabb lemondanak a frisspiaci paradicsomról és paprikáról, mint más, létszükségleti zöldségekről. JÓL JÖNNE 2,6 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 584 927 forintot igényelnél 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 57 984 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,10 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 58 104 forintos törlesztőt (THM 13,20%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Inflációs válsága hatása az árakra Az látszik tehát, hogy a 2023-ban elkezdődő inflációs válság komolyan érződik a háztartások pénztárcáin, a zöldségek árai pedig a 2021-2022-es árszintre mentek vissza. Ez a termelői árakban is látszik, amelyek szinte minden frisspiaci terméknél csökkentek az év első nyolc hónapjában éves szinten. A fehér paprika és a kápia esetében 7 százalékos volt a csökkenés, a kaliforniai paprikánál már 10 százalék, a legnagyobb veszteséget pedig a paradicsomfélék könyvelhették el, itt már tavaly is 5 százalékkal estek vissza a termelői árak, idén pedig további 15 százalékkal estek. Egyedül a hegyes erős paprika esetében emelkedtek 10 százalékkal éves szinten a termelői árak – hangzott el az eseményen. A fogyasztók árérzékenysége miatt a magyar zöldségek versenyképessége hosszú távon csökkenhet (…) A szállítási távolság adta előny az európai termékek esetében elhalványult, olcsóbban tudnak bejönni például az Észak-Afrikában termelt zöldségek. Európában ugyanis az előállítási költségek jelentősen emelkedtek, ráadásul a termelőknek komoly termelési, fenntarthatósági és zöld előírásoknak, valamint élelmiszerbiztonsági feltételeknek kell megfelelniük, amelyek például az észak-afrikai országokban nem feltétlenül teljesülnek - vélekedett Nagypéter Sándor. Viszont érdemes azt is kiemelni, hogy az olcsóság, a nyomott áron megjelenő noname csomagolású termékek értékesítése egyébként egész Európában fontos tényező lett, így például Németországban is kezdenek visszaszorulni a helyi termékek, és egyre többen választják az olcsóbb, külföldi elsősorban harmadik országból származó termékeket. Ennek jelei Magyarországon is jól látható és tapasztalható.

Címlapkép: Getty Images

