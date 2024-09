Alig ismert gyógybogyó érkezett az ALDI diszkontokba: fillérekért kapható, ez benne az extra

399 forintos áron adja az ALDI akciósan kökény csomagját szombaton. Egy csomag 150 gramm, vagyis a kilós ár 2660 forint. Sokan talán nem is ismerik, vagy még sosem kóstolták a kökényt, amely Magyarországon vadon is terem és szabadon gyűjthető. A kökény termése nagyon egészséges, igazi vitaminbomba. Mutatjuk, mi mindent érdemes tudni erről a gyümölcsről.

A kökény ez év utolsóként érő vadgyümölcse, közeli rokona a szilvának, és nagyon egészséges fogyasztani. Ilyenkor ősszel van a szezonja, és még nagyon sokáig, az első fagyokig lehet szedni vadon is. Akár 2 kilót is szabadon, ingyen összegyűjthetünk belőle - írja a HelloVidék a kökényről.

Termése sötétkék, gömbölyű bogyó, nagy magja a gyümölcshússal van összenőve. Szeptember végétől novemberig lehet gyűjteni. Csak néhány fagyos éjszaka után veszíti el fanyar és savanyú ízét. Ha azonban erre várunk, lemaradhatunk róla, mert a madarak is imádják, ezért érdemes az érett gyümölcsöket minél hamarabb leszedni, és otthon a mélyhűtőbe eltéve biztosíthatjuk a faggyal járó teljes érettséget. Nyersen is fogyaszthatjuk, de készíthetünk belőle gyümölcslevet, chutney-t vagy akár pálinkát is.

A szárított kökényt gyógyteának is használják. Bimbójából vértisztító, fogyást elősegítő teát főznek. A virágzata teaként hashajtó, a terméséből készült lekvár viszont hasfogó. Népi gyógyászatban vérnyomáscsökkentőként is használják - írja a lap.

Most az ALDI nagy kökényakciót hirdetett szombatra: a 150 grammos csomagokat 399 forintért kínálják. Azoknak, akik még sosem kóstolták, itt az alkalom! Lehet, hogy még a gyűjtögetéshez is kedvet kapnak.