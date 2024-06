Súlyos látlelet a magyarok anyagi helyzetéről: egyre többen nyúlnak a veszélyes hitelhez

A magyarok körében legnépszerűbb külföldi nyaralóhelyek tíz százalékkal drágultak. Bár más országokban alacsonyabb az infláció, a forint értéke az euróval szemben 7 százalékkal csökkent, mint tavaly. A jegybank figyelmeztet, hogy senki ne vegyen fel hitelt a nyaralás finanszírozására.

Olaszország 8, Szlovénia 10, míg Erdély 13 százalékkal lett drágább a magyarok számára az előző évhez képest. Bár az uniós tagállamok többségében az infláció továbbra is alacsonyabb, a forint értéke 7 százalékkal csökkent az euróhoz viszonyítva tavalyhoz képest. Egy horvátországi nyaralás átlagosan 11 százalékkal lehet drágább.

Az éttermek talán még a magyarországi árnál is drágábbak, a fagyi meg az élelmiszer körülbelül ugyanannyiba kerül. A szállás ugyancsak drágább lett a népszerű külföldi üdülőhelyeken – mondta el az RTL híradójának Gergely Péter, pénzügyi szakértő.

Ráadásul a forint gyengülése sem kedvez az idei nyaralásoknak.

Ám nemrég arról számoltunk be, hogy még ennek ellenére is a magyarok körülbelül 30%-a tervez az idei nyárra valamilyen külföldi utat. A K&H Bank reprezentatív kutatást is készített nyaralás-ügyben, a kutatás eredményei szerint a 30-59 év közötti magyarok kb. 8%-a tervez hitelt felvenni üdüléshez. Ez önmagában nem tűnne ijesztő számnak, azonban a kutatás arra is kitér, hogy a társadalom 71%-nak még egy ötnapos nyaralásra sem telik.