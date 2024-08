Jó hír a gyümölcsök szerelmeseinek: szép termés várható a magyarok egyik kedvenc csemegéjéből

Az országosan jelentkező változékony időjárás okozta fagykár és hideghatás következtében a megszokottnál nagyobb mértékű gyümölcshullás volt megfigyelhető idén a hazai szilvaültetvényeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe alapján azonban így is kiegyensúlyozott termés várható, az elmúlt 4 év átlagánál kedvezőbb lehet - közölték a szakmai szervezetek hétfőn.

Az elmúlt 4 évben átlagosan 45 ezer tonna körüli szilvatermést takarítottak be a hazai ültetvényeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) közös körképe szerint valószínűen 50-60 ezer tonna között várható az idei termés, azaz megközelítheti a jobb évjáratok termését.

A betakarítási szezon nagyságrendileg 2-2,5 héttel korábban kezdődött. A legnagyobb problémát jelenleg a szárazság és a légköri aszály okozza, ami visszafogja a szilva növekedését; egyes érzékeny fajták szinte a fán aszalódnak meg. Amennyiben a száraz és meleg időjárás továbbra is megmarad, az - akár jelentősebb mértékben is - csökkentheti a várt termésmennyiséget - figyelmeztetnek.

Magyarországon jelenleg 5776 hektáron termeltek szilvát, ami a tavalyi adatokhoz képest enyhe csökkenést jelent. A legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegye Szabolcs-Szatmár-Bereg, ahol jelenleg a szilvatermő felület majdnem 30 százaléka található. Jelentős termőterülettel rendelkezik még Bács-Kiskun és Pest vármegye is. A termőterület folyamatosan csökken: tíz évvel ezelőtt még közel 8000 hektár volt - jegyezték meg.

A legnagyobb területen termelt fajták közé tartozik a Katinka, a Cacanska Lepotica, a Cacanska Rana, a Bluefree, a Stanley, a President és a Top-sorozat fajtái - sorolták. A termés bő fele a feldolgozóiparba kerül (hazai vagy esetlegesen külföldi, utóbbi döntően német), szűk fele pedig hazai és kisebb hányadban külföldi frisspiacon értékesül - közölték.

A szilva korábban jelentős exportcikknek számított: a 2020 előtti években jellemzően 8-12 ezer tonna volt az export, az utóbbi három évben azonban - a jelentős terméskiesések miatt - 2-4 ezer tonna közé korlátozódott. A szilvaimport nem jelentős, az utóbbi öt évben 1-2 ezer tonna között mozgott.

Indul a barackszezon is

Éppen a hétvégén foglalkoztunk a most induló barackszezonnal is - cikkünkben bemutattuk, hogy a "Szedd magad" akciók keretében akár 400- 600 forintért is beszerezhetjük a friss barackot, ha magunk szedjük le a gyümölcsöt.