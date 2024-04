Rengeteg magyar kedvenc terméke változhat meg: döntött az EU, a méz, üdítők, lekvárok is érintettek

Temérdek élelmiszert fog érinteni egy új uniós változás – írja az Infostart.

Az Európai Parlament (EP) elfogadta a "reggeli irányelvek" módosítását. A felülvizsgálat célja eleve az volt, hogy a fogyasztók tájékozottabb és egészségesebb döntéseket hozhassanak olyan termékekről, mint a méz, a gyümölcslé, a lekvár és a dzsem. Az új előírások szerint a méz származási országa világosan láthatónak kell legyen a címkén, ezzel főként a nem uniós országokból származó hamisított méz behozatala ellen szándékoztak fellépni.

Ezen felül az új szabályok rendelkeznek a gyümölcslevek cukortartalmának egyértelműbb címkézéséről és új előírásokat vezetnek be a lekvárokban és dzsemekben található gyümölcsökre is. Az új jogszabályt azonban még a tagállami kormányokból álló Tanácsnak is el kell fogadnia. Ha mindez megvan, akkor az életbelépés után az EU-s országoknak két évük lesz alkalmazniuk az új jogszabályt.