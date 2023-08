Komoly átalakulás jön a GLS-nél: ennek számos vásárló örülni fog

A GLS Hungary és a MÁV-VOLÁN-csoport együttműködésének köszönhetően egyre egyszerűbbé válik a csomagok átvétele és feladása a közösségi közlekedéssel utazók számára. A megállapodás keretében 37 forgalmas helyszínre – vasút-, Volánbusz- és HÉV-állomásokra – telepítenek GLS Automatákat - közölte a cég a Pénzcentrummal.

Az elmúlt években gyors ütemben növekedett a kényelmes csomagkézbesítési szolgáltatások iránti kereslet. Ezen igények kiszolgálása érdekében írt ki tavaly év végén országos szintű, csomagautomaták telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó pályázatot a MÁV-VOLÁN-csoport. A pályázat év elején eredményesen lezárult, a legelőnyösebb ajánlatot a GLS Hungary nyújtotta be.

A vállalat idén összesen 37 forgalmas állomásra telepít csomagautomatákat. A csomaglogisztikai szolgáltató ezzel a megoldással szeretne kedvezni a közösségi közlekedést választó utazóknak, akiknek nincs lehetősége munkaidőben intézni a csomagszállítását, illetve otthon várni a futárt. Az új automatáknak köszönhetően mostantól munkába menet vagy hazafelé úton is számos helyszínen, könnyen megoldható lesz a csomagfeladás-, illetve átvétel.

Már nyolc vasútállomáson (Hajdúszoboszló, Kisvárda, Püspökladány, Pécs, Siófok, Keszthely, Sárvár, Szeged), valamint a programban szereplő öt HÉV-állomáson és megállóhelyen (Gödöllő, Palotakert; Mátyásföld, Imre utca; Ráckeve, Tököl, Szentendre) használhatók az eszközök. A telepítési munkálatok jelenleg is zajlanak, hamarosan a fennmaradó 24 helyszínen is kihelyezik az automatákat, többek között olyan forgalmas csomópontokon is, mint a Déli, a Nyugati és a Keleti pályaudvar vagy éppen a székesfehérvári vasútállomás, illetve a gödöllői és a pécsi Volánbusz-állomás. Az együttműködés keretében összesen 26 vasút-, 6 Volánbusz- és 5 HÉV-állomáson helyeznek üzembe automatákat.

A GLS már több mint 1150 csomagautomatával rendelkezik, amivel jelenleg Magyarország legnagyobb hálózatát birtokolja és kiemelt célja, hogy rugalmas csomaglogisztikai szolgáltatásait lakcímtől függetlenül mindenki számára elérhetővé tegye, így ez az együttműködés kiválóan illeszkedik a cég stratégiájába.