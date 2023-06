Mi lesz a bolti készpénzfelvétellel? Nemsokára életbe lép, de alig tudunk még valamit

Egyelőre nem teljesen tiszta, hogy fog működni a boltok pénztárainál való készpénzfelvétel.

Bő egy hét múlva lép életbe az a rendelet, amely lehetővé teszi, hogy a vásárlással együtt egy msik, szinte mindennapos elintézendőt is megtehessünk: ekkortól vehetünk fel készpénzt a boltok kasszáinál. A 24.hu cikkéből most az derült ki, hogy bár az idő most már elég rövid, egyelőre sok részlet nem világos egészen.

A lap három bankot is megkérdezett többek között arról, hogy milyen nyilatkozatot kell tennünk a számlavezető bankunk felé, ha élni akarunk a lehetőséggel. Az OTP tudomása szerint még kidolgozás alatt van az erre vonatkozó szabály, az MBH szerint egy nyilatkozat elég lesz számlánként, a K&H pedig szintén úgy tudja, hogy egy nyilatkozat elég.

Annyi biztosnak tűnik, hogy a boltoknak nem lesz kötelező bevezetni a szolgáltatás. A bankok egybehangzó válaszábó az rajzolódik ki, hogy a szolgáltatás ott működhet, ahol igény van a szolgáltatásra, és rendelkeznek is elegendő készpénzzel a boltok, de ekkor egy valóban gördülékeny rendszer jön létre.