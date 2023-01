Szokatlan házhozszállítást élesít a Rossmann: ilyen még nemigen volt Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Amerikában és több nyugati országban is mára már hétköznapinak számít a drónos házhozszállítás, ami most hazánkba is megérkezhet. A házhoz rendelt termékek drónos kiszállítására irányuló, egyedülálló hazai pilot projektet indított az adat vezérelt logisztikai megoldásokat kínáló DODO és az évek óta népszerű webshoppal is rendelkező Rossmann drogériahálózat. A tesztelés első fázisában, azt vizsgálják, hogy milyen gyorsan képesek drónok használatával a rendelések teljesítésére - a kiszállítás biztonságos feltételeinek garantálása mellett. Ennek érdekében első lépésként tesztrepülést végeztek, illetve a csomag drónra helyezéséhez, továbbá a felszálláshoz és a landoláshoz szükséges időt is felmérték.

A házhoz szállítások kézbesítését előkészítő első tesztrepülés a XI. kerületből, a Savoya Park bevásárlóközpontban található Rossmann üzlet elől indult, a célállomást pedig a III. kerület kertvárosi részében jelölték ki. Az útvonal megválasztása során fontos szempont volt, hogy viszonylag nagy távolságot és változatos földrajzi terepviszonyt öleljen fel a drónos repülés, felkészülve a jövőbeli, légi úton megvalósítható szállítások sokszínűségére. A startpont és a kézbesítési célállomás egymástól 15 kilométerre helyezkedik el légvonalban, azonban a drón ennél hosszabb távon repült, mivel az út egy részét a Duna felett tette meg. A drón az első tesztrepülés során még csomagot nem szállított és kézbesített, az elsődleges cél ugyanis ezúttal az egyes munkafázisokhoz szükséges idő felmérése volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kiemelt figyelmet fordítottak emellett a légi úton történő kiszállítás biztonságos feltételeinek megteremtésére, amelynek keretében megtörtént a csomag levegőbe emelésének szimulációja. Az útvonal berepülése összesen 14 percet vett igénybe, az átlagos repülési magasság 20 és 50 méter között volt, a drón pedig átlagosan 50 kilométer per óra sebességgel haladt, azonban az eszköz repülési sebessége a jövőben várhatóan törvényi szabályozás alá esik majd. A szimuláció pontos eredménnyel volt elvégezhető, mivel a szállítandó csomag súlya nem befolyásolja érdemben a drón repülési sebességét. A tesztrepülést a megfelelő hatósági engedélyek birtokában hajtották végre. A pilóta nélküli légijárművek használatát, illetve az ilyen eszközökkel megvalósuló csomagszállítást hazai és uniós szinten egyaránt szigorú előírások szabályozzák. A tevékenység jellegéből és a felszállótömegből adódóan speciális kategóriájú műveletnek minősül, ezért speciális műveleti engedélyt igényel. Egy adatvezérelt platform segítségével a városi utolsó kilométeres házhoz szállítási megoldások szakértőivé váltunk az elmúlt évek során, de a fejlesztéseink itt nem érnek véget. Folyamatosan keressük az új lehetőségeket a kiszállítási idő lerövidítése és a környezeti hatások csökkentése érdekében. Úgy látjuk, a drónos csomagküldés lesz a következő komolyabb lépcsőfok a házhoz szállítási megoldások evolúciójában. Bízom benne, hogy a mostani tesztrepülés után készen állunk arra, hogy azonnal tényleges küldeményeket kézbesítsünk drón segítségével, amint a szabályozások lehetővé teszik – mondta el Dr. Sáfár Károly, a DODO magyarországi képviselője. A Rossmann Magyarország legdinamikusabban fejlődő drogéria-parfüméria hálózata. Vásárlóink már évek óta online is könnyedén megrendelhetik a webshopunk által kínált termékeket. Rendkívül fontos számunkra, hogy a fogyasztói igényeknek a lehető legmagasabb szinten megfeleljünk, és mindig élen járjunk az aktuális trendekben, fejlesztésekben. Úgy gondolom, hogy a drónos házhoz szállítás a jövő egyik kulcsmegoldása lehet az e-kereskedelem területén, illetve a vásárlói elvárások kiszolgálásában – tette hozzá Fürjes Ádám, a Rossmann Magyarország Kft. online marketing csoportvezetője. 2017 óta foglalkozunk magas szinten magáncélú és ipari drónfelvételek készítésével. A drónok széles alkalmazási területének köszönhetően nyitottunk az ipari szolgáltatások felé is, mely egy hatalmas, gyorsan fejlődő piac. Szolgáltatásaink már számos esetben bizonyítottak kivitelezési és gyártó cégeknél, gyárak, raktárak, üzemek, telephelyek, logisztikai központok, napelem telepek felmérése, szkennelése során, ahol nemcsak a dokumentálással, de annak köszönhetően az esetleges hibák kiszűrésével is segítettünk elérni a hatékonyság javulását. Nagy öröm számunkra, hogy részt vehetünk egy ilyen, Magyarországon egyedülálló kezdeményezésben, amely a teljes kereskedelmi iparág jövőjét jelentheti – mondta el Mák Dominik, a drónos tesztrepülés kivitelezésében közreműködő Drónpilótád ügyvezető igazgatója.

Címlapkép: Getty Images

