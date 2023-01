Csúnya világ jön a magyar henteseknél: nem áll meg a drágulás, luxus lehet a sertéshús

Egyre kevesebb sertéshúst fogyasztunk, aminek mostanra egyértelműen a durván megemelkedett ár az oka. A Hússzövetség elnöke a Pénzcentrumnak azt mondta, hogy a sertéságazatot is jelentősen meggyengítette a 2022-es esztendő, több drágulási tényezővel is szembe kellett nézniük. Jósolni bár nem akart, de annyit elárult: amíg a gazdasági helyzet nem rendeződik, kár az olcsósodásra várni.

Mielőtt holnap megismernénk a decemberi inflációs adatokat - amelyet a szakértők nagyon súlyosnak várnak, szerintük decemberben 25 százalékos is lehetett az árnövekedés - érdemes lehet vetni arra egy pillantást, hogy alakult az egyik legnépszerűbb termék, a sertéshús ára: erre nem vonatkozik az árstop, és ezt a magyarok pénztárcája jelentősen meg is érezte 2022-ben, egyre kevesebb sertéshúst is fogyasztunk. Megkérdeztünk egy szakértőt a keresletcsökkenésről: anélkül, hogy jósolt volna, elárulta a súlyos drágulás okait.

Ezért egyre drágább a sertés

Három jelentős indikátora van a súlyos áremelkedésnek, és nem meglepő módon ebből kettő ugyanaz, mint az átlagemberek a mindennapokból jól ismerhetnek - ezt mondta a Pénzcentrumnak Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke.

Az árnövekedés mögött három nagy tényezőt kell kiemelni: először is az előállat jelentős árnövekedését. Tavaly volt olyan időszak, mikor az élősertés ára 80%-al volt magasabb, mint az év elején . Az év végén megközelítőleg hetven százalékkal volt magasabb az élő sertés ára, mint egy évvel korábban. Aztán ott van két másik önköltségi tényező, melyek szintén jelentősen emelkedtek, és természetesen más ágazatokra is kihatással voltak: az egyik az energiaköltség, mely az ágazat tevékenységének jellege miatt kifejezetten jelentős, a másik pedig a bérek növekedése. A munkaerőpiac helyzete ismert, most már a sokadik évben van egymás után kétszámjegyű százalékos bérnövekedés.

Rettenetesen megnőtt az ár, mi is érezzük

Átlagosan tehát 70-80 százalékos élősertés-áremelkedéssel néztek szembe a cégek – különbségek azért vannak attól függően, hogy milyen szerződésekkel bírnak az egyes vágóhidak, míg az energiaköltségeik megtöbbszöröződtek. . Ehhez képest az a fogyasztói áremelkedés, ami végbement az elmúlt évben, kifejezetten visszafogott: ha megnézzük a hivatalos adatokat, akkor a húsok és húskészítmények ára tavaly, a második félév közepe felé indult el igazán, és más élelmiszerek inflációs mutatója már akkor jóval magasabb szinten volt

- mondta a szövetség elnöke. Hozzátette azt is, hogy a drágulás azzal is járt, hogy visszaesett a sertéshús fogyasztása, és amíg a helyzet nem rendeződik, nem is lehet várni, hogy vagy jobb, vagy több terméket veszünk.

Látni kell azt, hogy ilyen élelmiszer-infláció mellett a fogyasztó előbb vagy utóbb reagál. Piaci jelei már láthatók annak, hogy kevesebbet, olcsóbbat, gyengébb minőségűt vásárol a termékekből. HA az utolsó három-négy hónapot nézzük, akkor már láthatjuk annak hatását, hogy az infláció mértéke meghaladta a bérnövekedés szintjét, vagyis a fogyasztó reáljövedelme csökkent. Amíg ez a helyzet fennáll, számolni kell azzal, hogy a kereslet alacsonyabb szintű lesz.