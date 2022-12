Nem kell vagyonokat költeni az ajádnékra: akár 10 ezer forint alatt is találhatunk menő dolgokat

Még egy bő hét van hátra karácsonyig, és sokan szeretnének úgy ajándékot venni, hogy azzal örömet is okozzanak, de ne kerüljön egy vagyonba. A mostani árak mellett nem meglepő, ha sokan alternatív helyről szereznék be az egyedi ajándékot.

Idén sokkal tudatosabban válogatnak a magyarok az ajándékok között, ráadásul már nagy szerepet kap az is, hogy milyen vélemények érkeztek a termékről. Az ajándékok között még mindig megjelennek az igazi klasszikusok, de van, aki idén is valami különlegesebbet adna szeretteinek.

Minden tizedik magyar maximum 10 ezer forintot költene a karácsonyi ajándékokra, több mint negyedük pedig 10 és 30 ezer forint közötti sávot célozna meg – derült ki egy friss kutatásból. Sokan tudatosabb hozzáállással igyekeznek ellenpontozni a gazdasági nehézségeket a vásárlók, akiknek több mint a fele – kihasználva a november végi akciókat és árengedményeket – még december előtt igyekezett beszerezni az idei ajándékokat.

A tavalyi 7 megajándékozotthoz képest idén a legtöbben már csak 3-6 rokonnal vagy baráttal számolnak. A jelenlegi gazdasági helyzet tovább növeli az online tudatosságot, erre utal az is, hogy a többi vásárlótól érkező visszajelzéseket tízből kilencen veszik figyelembe a vásárlási döntéseik során. Ugyanakkor a régióban senkinél sem találkozhatunk ilyen magas aránnyal.

Ezzel a tudatos hozzáállással így bőven van idő beszerezni akár kedvezményesen, akár időben azokat a termékeket, amikre a magyarok leginkább vágynak: ezek a háztartási eszközök és az elektronikai cikkek, miközben harmadik helyezettként megjelenik a ruha kategória. Itthon ugyan több mint tizede a megkérdezetteknek bárminek örülne, sokakat tenne boldoggá, ha kávéfőzőt, laptopot, okostelefont, órát, könyvet, esetleg parfümöt találnának a fa alatt. A legtöbben egyébként úgy vélik – és ez a teljes régióra is igaz –, hogy pénz nem lehet karácsonyi ajándék. A jelenlegi gazdasági helyzet ellenére is csak nagyjából a megkérdezettek tizede adna közvetlenül ajándékot ebben a formában.

A válaszadók harmada már inkább online vesz ajándékot, és harmada szerzi be fele-fele arányban a neten vagy boltban. A régió adatai pedig arról tanúskodnak, hogy a csehek és a szlovákok jobban preferálják a netes vételt, és lényegesen kevesebbet látogatnak el maguk az üzletekbe, mint a szomszédos országok lakói.

Ennek fényében nem meglepő, hogy sokan fordulnak alternatív oldalakhoz ajéndék-ügyben. Erre remek lehetőség a Brancs közösségi piac is, ahol szuper áron vásárolhatunk igazán egyedi termékeket, így garantált a siker karácsonykor.

Mivel minden karácsonykor nagy divat a kártyajáték, társasjáték, így most a Brancson is vásárolhatunk ilyen terméket. A Trumpify me kártyajátékot, ha december 18-ig megrendeljük, akkor a fa alá is megérkezik. A kártyajáték alapötlete 2020-ban született meg az amerikai elnökválasztási folyamathoz kapcsolódan, akkor merült fel a készítőkben, hogy a demokratikus választási folyamatokhoz, a politikai és gazdasági történésekhez, valamint a média működéséhez kapcsolódó fogalmak, köznapi viccelődések megjelenhetnének egy kártyajátékban. A szokatlan elemekkel tarkított egyedi akciókártyás játék amellett, hogy elképesztően izgalmas, provokatív, szarkasztikus és az utolsó pillanatig kiszámíthatatlan, görbe tükröt is tart a mindennapi politikai, média és gazdasági élet elé. Ugyanakkor nem közvetít semmiféle politikai állásfoglalást és nem célja senkit sem befolyásolni. Az alapcsomagot 6 400 forintért vásárolhatjuk meg, a karácsonyi csomagot extra kártyákkal pedig 6 600 forintért. A kártyajáték sikerességét az is igazolja, hogy a kampány sikeresen futott be a Brancs közösségi piacon is.

Ha szeretjük a közösségi élményeket, de társasozás helyett inkább egy kézműves sör mellett beszélgetünk, úgy kitünő ajándék lehet a Beerálom sörértékelő füzet, amely segítségével mintegy 100 sört pontozhatunk. A sörnaplót A6-os méretben 3 990 forintért, A5-ös méretben 4 290, míg A6-es méretben, ajándékcsomagként 6 990 forintért vásárolhatjuk meg.

Otthonunkat is kellemesebbé tehetjük karácsonyra, sokan pedig szívesen ajándékoznak illatgyertyát. A Nivelle illatosítók ezt emelik új szintre, hiszen a szobához és annak hangulatához illeszkedve ajándékozhatunk egyedi pálcás illatosítót is. Ráadásul maga az üveg újratölthető, így nem kell kidobnunk sem. A diffúzor csomag 7 400 forintba, a gravírozott csomag 8 200, míg a karácsonyi csomagok 13 500 ás 15 750 forintba kerülnek.

Karácsonyra könyvet is bármikor adhatunk, és évek óta népszerű a listákon. Idén is rakhatunk könyveket a fa alát, hiszen a Brancson most elérhető Zubreczki Dávid Templomséták a Balaton körül kötete is, amelyet most 6 390 forintért vásárolhatunk meg. Amennyiben pedig valami klasszikusabbra vágyunk, úgy vásárolhatunk egy POKET zsebkönyvet is, ahol a zsebkönyv csomag 1500 forint.