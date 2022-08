Nesze neked egészséges táplálkozás: illegális szerrel termesztettek gyümölcsöket, lecsapott a hatóság

Nem volt engedélyük, és a származást sem tudták hitelt érdemlően igazolni, így lefoglalták a palántákat.

A Nébih tájékoztatása szerint a növényeket gyümölcs szaporítóanyag előállítói (faiskolai) engedély, illetve szaporítóanyag nagykereskedelmi engedély nélkül kínálták eladásra. A jogszabályi előírásokat be nem tartó piaci szereplőkkel szemben hatósági eljárás indul, ami 250 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő minőségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után - közölte a hatóság.

Az illegális szaporítóanyag-fogalmazás egyaránt veszélyezteti a szaporítóanyag-előállítási, -forgalmazási és -ellenőrzési rendszer hitelességét, illetve a felhasználók, telepítők, gyümölcstermesztők érdekeit - jelezték. A Nébih felhívta a figyelmet, hogy az értékesítésre ajánlás, bármilyen online felületen történjen is, már önmagában forgalmazási tevékenységnek minősül.

A közlemény szerint a hatóság kiemelten figyel és kivizsgál minden gyümölcs-szaporítóanyagot kínáló hirdetést, egyéb aktivitást. Az illegálisan működő szaporítóanyag-forgalmazók kiszűrése érdekében a szakemberek a jövőben is folyamatosan végzik az ellenőrzéseket. A jogosultság nélküli, "fekete forgalmazók" a szaporítóanyag felügyeleti jogszabályok megsértése miatti eljárás és bírság mellett számíthatnak a társhatóságok bevonására is. Ha a jogosulatlan fajtahasználat egyértelműen fennáll - hazai, vagy európai uniós fajtaoltalommal rendelkező fajták esetén -, a hatóság a fajtajogosultat is értesíti a jogsértést elkövető forgalmazó tevékenységéről.