Ezt add ajándékba esküvőn az ifjú párnak, ha nem akarsz leégni: így biztosan nem nyúlsz mellé

Már javában dübörög az esküvőszezon, ilyenkor sokaknak okozhat komoly fejtörést, hogy mit ajándékozzanak az ifjú párnak, amivel tényleg örömet tudnak okozni. Az Euronics szakértői most 3+1 tippet gyűjtöttek össze, amelyeket szem előtt tartva biztosak lehetünk abban, hogy nem a polcon fog porosodni a valójában feleslegesen vásárolt étkészlet.

Biztosan veled is előfordult már, hogy eleinte ötleted sem volt, mit kellene, mit illik ajándékba vinni az esküvőre - üres kézzel semmiképpen sem jaánlott menni, de most adunk pár tippet, hogy a pár is örüljön, és benned is jó érzés maradjon, hogy igazán eltaláltad az ízlésüket - ebben most az Euronincs szakértői segítenek.

Mérjük fel a pár igényeit

Ahány esküvő, annyi szokás, ezért a legfontosabb lépés, hogy kiderítsük minek örülne a pár és mire lenne igazán szükségük. Az amerikai filmekből már ismert, hogy sokan készítenek erre az alkalomra listát, amiből választhat a násznép, itthon azonban ez még kevésbé terjedt el. Nem szabad szégyenlősködni, és érdemes közvetlenül a párt megkérdezni az igényeikről, így biztosan elkerülhetőek a félreértések.

Amennyiben új háztartást kezdenek közösen vezetni az esküvő után, remek ajándék lehet egy időtálló robotgép, minőségi kávéfőző vagy okosporszívó is. Ne ragaszkodjunk azonban a tárgyi ajándékokhoz, ha a pár kifejezetten nem vágyik ilyesmire, és higgyük el, hogy a borítéknak is örülni fognak.

Kössünk másokkal "szövetséget"

Megeshet olyan is, hogy a házaspár igényei nagyobbak a nászajándékra szánt keretünknél, de ekkor sem kell feltétlenül alább adnunk a minőségből. Ilyen esetekben érdemes lehet összeállni a családdal vagy baráti társasággal és egy nagyobb közös ajándékkal meglepni a párt. Amennyiben filmrajongók, remek ötlet lehet egy új TV vagy házimozi-rendszer, így garantáltan több évnyi élményt adhatunk nekik. Természetesen egy nagyobb értékű ajándék esetén különösen fontos, hogy ezt is előzetes egyeztetés, akár a termékek közös kiválasztása előzze meg, hogy véletlenül se nyúljunk mellé vásárláskor.

Adjunk közös élményeket!

Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az élmény ajándékok, mint a workshopok, a közös főzés, a tematikus fotózás vagy az utazás. Ha jól ismerjük a párt, és tudjuk mi tölti fel őket igazán, akkor az utalványokon túl is gondolkodhatunk.

A környezetbarát városi közlekedés szerelmeseinek például jól jöhet 1-1 e-roller vagy e-bike, a gamer pároknak egy új konzol vagy ahhoz tartozó kiegészítő, a világutazókat pedig vadiúj bőrönddel is meglephetjük a nászút alkalmából.

Nem ciki pénzt adni

Nem kellemetlen vagy személytelen pénzt adni, hiszen van, hogy a pár a borítékos megoldáshoz ragaszkodik, mert valami fontos dologra gyűjtenek, vagy szeretnék a lagzi költségeit ebből az összegből fedezni. Ha nem ragaszkodnak ehhez, gondolkodhatunk akár vásárlási utalványban is, amit a pár arra vált be az áruházban, amire szüksége van. Így elkerülhető az a problémakör is, hogy felesleges, vagy a lakásba stílusához nem illő eszközt adunk.

