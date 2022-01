Meglepő bejelentés az Alditól: ebből az üzletből eltűnnek a pénztárosok

Különleges, kasszamentes üzletet nyitott az Aldi. Nem a német diszkont az első, aki ilyennel próbálkozik.

Kedden, a dolgozók által végzett belső tesztek után nyilvános tesztelésre is megnyitotta első, teljesen kasszamentes üzletétt az Aldi. A londoni boltot különleges, csúcstechnológiás kamerarendszerrel szerelték fel, amely a telepített mesterséges intelligencia segítségével követi le a vásárlókat, és regisztrálja, azok mely termékeket emelték le a polcokról - írja a Sky News.

Az itt való fizetéshez a vásárlóknak nem is lesz szükségük másra, mint az Aldi Shop&Go nevű applikációjának telepítésére. Az üzletbe pedig csak úgy jutnak be, ha bescannelik az alkalmazás áltál generált egyedi kódjukat. A Vásárlás végeztével pedig a lassú kasszázás mellett az esetleges sorban állást is elkerülhetik, mert a bolt elhagyása után az üzlet automatikusan számlázza ki/vonja le az összepakolt termékek összegét.

Az Aldi amúgy nem az első üzlet, amely hasonló technológiával működő üzletet nyitott. Ahogy a Pénzcentrum is megírta, tavaly novemberben szintén Londonban nyitotta meg első kassza nélküli üzletét a Tesco is. Az Egyesült Államokban pedig már 2020 februárja óta működik egy hasonló Amazon Seattle-ben.

