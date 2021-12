25 last minute karácsonyi ajándék az utolsó pillanatban: itt az egyszerű és gyors ötletek listája

A karácsony megelőző rohanásban óhatatlanul előfordul, hogy az embernek nem jut ideje megvásárolni mindenkinek az idei ajándékát, vagy ötlet híján kifut az időből. 2021-ben december 25-e és 26-a ráadásul hétvégére esik, a legtöbben pedig munkával töltötték a megelőző hetet, így könnyű volt megcsúszni a vásárlással. A jó hír azonban, hogy még semmi sincs veszve, akkor sem, ha az üzletek már zárva vannak. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a legjobb utolsó pillanatos – last minute - ajándékokat, amelyeket az otthon kényelméből, online beszerezhetünk, kevés idő ráfordítással elkészíthetünk, vagy egy benzinkúti shopban is megvehetünk, ha minden kötél szakad. Mutatjuk a listát.

Egy normál évben is megtörténhet, hogy az embernek nem jut ideje beszerezni az összes ajándékot karácsony előtt, vagy véletlen kifelejt valakit. Idén különösen megnehezítette az ajándékvásárlást, hogy az ünnepek hétvégére esnek, és sokan munkával töltötték az utolsó napokat is. Mielőtt azonban valaki pánikba esne a hiányzó ajándékok miatt, vagy feladná lélekben, érdemes tudatosítania: még semmiről sincs lekésve. A Pénzcentrum idei gyűjtése a legjobb utolsó pillanatos ajándékokkal garantáltan segít, hogy senki se maradjon ajándék nélkül karácsonykor. Még csak kimozdulni sem kell feltétlenül hozzá.

Legjobb last minute ajándékok online

A pandémia egy valamire biztosan megtanított bennünket: online sokkal több dolgot el lehet intézni, mint hittük volna. Nincs ez másként az utolsó pillanatban beszerzett karácsonyi ajándékokkal sem. A kiszállításra időszűkében persze nem várhatunk, ezért olyan ötleteket mutatunk most, amelyek digitális formátumban érkeznek. Aki nem híve az online megoldásoknak, az se csüggedjen: a továbbiakban mutatunk még otthon, pillanatok alatt összedobható „csináld magad”-megoldásokat, és ha minden kötél szakad: a benzinkúti üzletből beszerezhető meglepetéseket is.

Az online ajándék vásárlásához nem árt, ha ismerjük az ajándékozott érdeklődési körét, hobbijait. Az is egy lehetőség, hogy szétnézünk az illető közösségi média felületein, hogy felderítsük, mire is vágyhat, milyen az ízlése. Ez nagy segítség, viszont ennek hiányában is van néhány Jolly Joker megoldás a tarsolyunkban.

Előfizetések

Egy olyan évben, amikor kevés szórakozási lehetőség adódott, és gyakorlatilag a digitális és online megoldásokra voltunk utalva, felértékelődtek a különféle online előfizetési lehetőségek. Ez lehet éves magazin-, vagy újságelőfizetés (nyomtatott újság esetében a postacímet kell tudni, de online sajtó esetén még azt sem), de lehet akár streamingszolgáltatás is. Ehhez viszont érdemes tudni, milyen előfizetése van már a megajándékozni kívánt személynek.

Fotó, videó, zene

Egy boltban vásárolt csokoládé vagy szappan válogatásnál sokkal személyesebb ajándék lehet egy fotóválogatás, vagy zenei összeállítás. Amint a kazetta- és CD-korszaknak leáldozott, szinte a szokás is kihalt, hogy saját zenei összeállításokkal lepjék meg egymást az emberek, pedig a Spotify-korában sem lehetetlen az ilyesmi. Ahogy a fotókból készített válogatás, vagy videós összeállítás is ugyanúgy kedves ajándék lehet. Erre persze rá kell szánni az időt.

Egy karácsonyi videófelvétel a kisunokáról is a nagyszülőknek is többet jelenthet, mint egy újabb ágyneműgarnitúra. A család többi tagjának szintén jó ajándék lehet egy videó, amin a tökéletes marhapörkölt, halászlé, vagy éppen tiramisu elkészítésének házi receptjét osztjuk meg. Rengeteg a lehetőség, és csak elég egy okostelefon is a mutatványhoz.

E-ajándék

A digitális éra előnye, hogy rengeteg kulturális terméket vásárolhatunk meg a neten pár kattintással, nem kell elmennünk könyvesboltba, megrendelnünk a kedvenc zenekarunk új albumát CD-n és tűkön ülve várni, amíg megérkezik, vagy a filmek DVD-kiadása után kajtatni. Megvehetjük a könyveket e-bookban, vagy hangoskönyvben, a zenéket és a filmeket pedig szintén csak digitális formátumban. Sőt, PC-játékokat is beszerezhetünk online. Ez pedig azt jelenti, hogy ajándékot is vehetünk ilyen formában, egy új könyvvel, filmmel, zenei albummal, játékkal nem nyúlhatunk nagyon mellé, ha tudjuk, mivel tölti leginkább a szabadidjét a megajándékozandó illető.

Élményajándékok, belépőjegyek, utalványok

Már a pandémia előtt is kezdtek egyre népszerűbbé válni az élményajándékok, amelyeket különféle utalványok, voucherek formájában lehetett átadni. Ezek alatt nem csak hőlégballonozást, siklóernyőzést, borkóstolótúrát, vagy terepquadozást és hasonlókat kell érteni. Élmény lehet egy közös színház, koncert, mozi is – sőt tavaly óta egyre több csúcsétterem kínál később beváltható utalványokat.

Az utolsó pillanatos ajándék lehet valójában „korai” is, hiszen sokféle eseményre vásárolhatunk már early bird kedvezménnyel. Ezek sokszor éppen az idei évben járnak le, jövőre már csak drágábban lehet az ilyen fesztiválokra, koncertekre, programokra jegyet venniEz esetben is érdemes végiggondolni, hogy akit megajándékoznánk, annak mi az érdeklődési köre, mit hagyott ki a járvány miatt az utóbbi két évben. Így könnyebb olyan élménnyel meglepni, amit szívesen pótolna be, vagy próbálna ki jövőre.

Tudás, ami nem kopik el

A hasznos ajándékok kedvelői számára is akad számtalan lehetőség. A járvány az online oktatás-tanulás terén is változást hozott: sosem kínáltak még ennyi kurzust. Akár már egy teljesen új szakmát is kitanulhatunk az interneten, bármilyen tanfolyamra befizethetünk a nyelvtanfolyamtól kezdve a programozáson át egészen a pálinkafőző-kurzusig. Remek ajándék lehet egy online KRESZ-tanfolyam valakinek, aki a jövőben jogosítványt szeretne szerezni, vagy egy érettségire felkészítő csomag középiskolásoknak.

Ugyanígy könnyen örömet szerezhetünk egy masszástanfolyammal, alapozó főzőkurzussal, vagy szappankészítő workshoppal. Szinte bármilyen tanfolyamot lehet találni, és ezekből akár közös program is lehet, hogyha rögtön magunkat is befizetjük rájuk.

Utalványok, (pénz)

Sokak szerint ajándékutalványt, vagy pénzt adni személytelen, és ezért nem is veszik fontolóra a lehetőséget. Pedig valójában rengetegen vannak, akik jobban örülnének a pénznek - még ha nem is akarnak ezzel előhozakodni. (Főként, hogy a járvány magával hozta a válságot is, a munkanélkülihullámot, váratlan kiadásokat és a bizonytalan anyagi helyzetet.) Hogyha tudjuk, hogy annak akit megajándékoznánk, romlott az anyagi helyzete, gondoljuk végig, nem szerezhetünk-e nagyobb örömet ajándékutalvánnyal, vagy pénzajándékkal.

Az utalványoknak éppen az az előnyük, mint a hátrányuk: csak az adott üzletben lehet levásárolni azokat. Hogy lehet ez mégis előny, azzal szemben, ha azt az összeget pénzben adnánk oda? Egyszerű: a pénzt sokan inkább félreteszik, vagy a vágyott dolgok helyett – pl. egy új könyv – a szükséges dolgokra költik – mert nagyobb szükség van új cipőre. Mindenki ismer ilyen típusú embert, aki a szükségleteket mindig a vágyak elé helyezi. Az aszkétikusan spórolók is: hiába vágynának pár új ruhára, vagy könyvre, stb. nem veszik meg maguknak. Ha viszont utalványt kapnak, akkor kvázi rá vannak kényszerítve, hogy költsenek magukra, így mégis megvehetik, amit szeretnének.

Last minute "csináld magad" ajándék

Ha egy digitális vagy online megoldás sem nyerné el valaki tetszését, vagy ragaszkodna a tárgyajándékhoz, még mindig készíthet otthon - némi idő ráfordítással - ajándékot úgy, hogy nem kell kitennie a lábát. Viszont mit lehet otthon készíteni az utolsó pillanatban? Csak semmi pánik, a legkétbalkezesebbek is képesek összedobni valamit az utolsó pillanatban, csak a megfelelő ötletre van szükség hozzá. Azonban, ha tényleg semmi időnk és energiánk, akkor inkább neki se fogjunk kézműveskedni, mert abból csak a baj lehet.

A legkézenfekvőbb dolog a sütés: egy gyömbéres kekszet, linzert, vagy pár kókuszgolyót bárki elkészít egy óra alatt - sütés esetén a hűlési időt nem számítva. Szépen becsomagolva tökéletes ajándék. Aztán akár lemásolhatjuk az IKEA nagy ötletét is: kisüthetjük a mézeskalácsház alapjait, akit megajándékozunk, az pedig majd összerakja. Kiváló ajándék olyanoknak, akik nem szoktak, nem tudnak, vagy nem szeretnek sütni, de építeni, barkácsolni igen. A gyerekek is élvezik az ilyesmit.

Ahogy már említettük, egy családi recept megosztása igazán személyes és jó ajándék lehet, sokan örülnének, ha tudnák, hogy készülnek az otthon ízei. Ha nem digitális, akkor írott formában is átadhatjuk a bevált receptjeinket, a titkos hozzávalókkal. Aztán ott van a forralt bor is: csak bor kell, fűszerek, esetleg narancs, és pikkpakk felfőzhető. Visszatölthető az üvegbe, egy kézzel írt, rajzolt címke kell rá, meg egy masni és kész!

Akinek jobban fekszik, ha papírból gyárt valamit, készítsen személyre szabott könyvjelzőt, kaparós sorsjegyeket - fényes felületű keményebb papír kell hozzá, akrillfesték és egykis fantázia, mi legyen a „nyeremény”. Vicces ajándék lehet néhány névjegykártya is a világ legjobb horgászának, 99-es szintű sütiszörnyének, vagy nélkülözhetetlen tündérkeresztanyájának.

Hogyha se sütni-főzni nem akarunk, se papírból varázsolni valamit, próbáljunk humorosak lenni. Például töltsünk fel egy kis tartót C-vitaminnal, ha van otthon, és címkézzük a helyzetnek megfelelően: a magányosanak így adhatunk szeretetpirulát, a depiseknek boldogságtablettát, az idegeskedőknek nyugibogyót. Az adagolást és a használati utasítást se felejtsük el mellékelni. Sosem árt télen egy kis vitamin, gondoskodás.

Last minute vásárlás

Milyen bolt tart nyitva még karácsonykor is, akár december 24-én délután, amikor minden más bezárt? A benzinkút shopja! Ha minden kötél szakad, nincs idő készíteni semmit, és nem akarsz online ajándékozni, akkor irány a legközelebbi töltőállomás. Persze valószínűleg nem lesz olcsó, viszont a szükség nagy úr. Milyen ajándékokat vehetsz egy ilyen helyen?

Ugye mindenkinek megvan a Jóbarátok című sorozatból az a rész, amikor Chandler és Joey az utolsó pillanatra hagyja a karácsonyi vásárlást, de egy baki miatt kifutnak az időből és végül az egyelten nyitvatartó üzletben, egy benzinkúton kell megejteniük a karácsonyi bevásárlást.

Így történt, hogy a barátok autóillatosítót, szélvédőt, wc-ülőkére való papírt, üdítőt és óvszert kaptak. Ma már szerencsére azért ennél több mindenhez hozzájuthatunk egy benzinkúton, kis túlzással szinte bármi beszerezhető, de utolsó utáni karácsonyi ajándékok tekintetében egyészen biztosan aranybánya bármelyik kút.

December 24-én 14:00 óra után, valamint december 25-én és 26-án a jogszabály szerint csak a benzinkutak, az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, az önálló virágboltok, az újságosok, az édességboltok, és a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, amennyiben maga a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.

Ha tehát épp tartunk rokonainkhoz, de útközben kiderül, hogy egyel többen vannak, mint ahány ajándék utazik a csomagtartóban, adja magát, hogy útba ejtsünk egy benzinkutat, ahol egészen biztosan gondoltak a magunkfajta feledékenyekre.