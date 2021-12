Beütött a sokkoló áruhiány: ezeket a sláger-termékeket már ne is keresd a boltokban 2021-ben

2021 igencsak megrángatta az elektronikai cikkek piacát. A globális chiphiány miatt ugyanis óriási készletezési problémák léptek föl, rengeteg sláger-termék máig nem vagy csak nagyon korlátozottan elérhető. A helyzet pedig valószínűleg 2022 első felében sem fog igazán helyreállni. Sőt, egyre több termékkategóriát, például a mobiltelefonokat is súlyosabban érintheti majd a készlethiány. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a kínálat szűkölése miatt bizony áremelkedés is várható az elektronikai cikkek piacán.

Bár az elektronikai cikkek garmadája továbbra is slágerajándéknak számít karácsonykor, az idei évben óriási meglepetés érheti azokat, akik az utolsó pillanatban szereznének be valamilyen kívánt kütyüt. A helyzet ugyanis most az, hogy a globális félvezető-hiány miatt óriási mértékű chiphiány alakult ki a világban, aminek következtében rengeteg népszerű termék ellátása akadozik vagy egész egyszerűen teljesen le is állt.

Egy ilyen év végén köszöntött be a Black Friday-akciók élesedésével az idei ünnepi szezon, ami bizonyára nem lesz olyan karácsonykor sem, mint ahogy az elmúlt években megszokhatták a vásárlók. Azért hogy tisztábban lássunk a karácsonyi hajrában, meghatározó elektronikai-kereskedőket kérdeztünk a 2021-es tapasztalataikról, a slágerajándékokról (és azok elérhetőségéről), illetve arról is, mire készülhetünk 2022-ben.

2021 elektronikai slágerajándékai

Az eMAG arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy idén is a szokásos termékek a legkelendőbbek a karácsonyi szezonban, vagyis a szokásosnál jóval több játékot rendelnek a vásárlók, illetve a baba-mama termékkategória is a top 3-ban van. Ezen felül azonban, a klasszikus slágertermékek mellett 2021-ben jobban fogynak náluk az okostermékek (például telefonról programozható, vezérelhető izzók, konnektorok), jelentősen nőtt az online italrendelések (főként az alkoholos italoké) száma a szupermarket kategóriából, illetve vélhetően a pandémia miatt a bútorokból és matracokból is jóval több fogy, mint korábban.

Mindezek alapján így néz ki a vállalat top 10-es slágernévsora:

játékok háztartási kisgépek baba-mama termékek háztartási cikkek (tisztítószer, edények stb.) számítógépes perifériák (pl. billentyűzet, egér) okoseszközök háztartási nagygépek alkoholos italok bútorok és matracok mobiltelefonok

Az iPon a 2021-es slágerajándékok kapcsán arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy idén a hordható eszközöket keresik kiemelten a vásárlók, az okosórák és okoskarkötők, illetve a vezeték nélküli fül- és fejhallgatók különösen jól fogynak, emellett az okosotthon kiegészítők is népszerűek, ezek közül a robotporszívók és intelligens párátlanítók teljesítenek az átlag felett.

Az iPon gépösszerakó szolgáltatását is sokan veszik igénybe, a globális chiphiány miatt a dedikált videókártyás gépek aránya csökkent. A processzorba épített, úgynevezett integrált VGA-s megoldások kelendőek, ezek sokat fejlődtek az elmúlt években, mostanra eljutottunk odáig, hogy a legtöbb multiplayer illetve néhány éves játékot probléma nélkül képesek futtatni. A Bluetooth hangfalak és a külső merevlemezek is nagy számban találnak gazdára, emellett sokan döntenek memóriabővítés és monitorcsere mellett

- számolt be az idei évi statisztikáikról Hagymási Balázs, az iPon kommunikációs vezetője, aki hozzátette azt is, hogy a karácsonyt megelőző hetek az iPonnál mindig az egyedi gamer PC-k építéséről szóltak. Az idei helyzet viszont ezt a területet tépázta meg legjobban, a szegmens a VGA hiány és irracionális beszerzési árak miatt nagyjából harmadára zsugorodott.

A MediaMarkt áruházakban viszont a Black Novemberrel kezdődő értékesítési időszak slágertermékei az okostelevíziók, ennél a terméktípusnál az akár 3 millió forintos árkategóriában is szép számmal fogytak készülékek, de intenzív vásárlói érdeklődést tapasztaltak a konzolok, kontrollerek vagy éppen az okosórák iránt.

A tapasztalatunk az, hogy amíg az advent kezdetéig tartó időszakban inkább a nagy értékű szórakoztatóelektronikai eszközök a keresettek (okostévék, konzolok), az ünnep közeledtével egyre inkább a különböző elektronikai kiegészítők (pl. fülhallgatók, Bluetooth-hangszórók), a háztartási kisgépek (pl. porszívó), valamint a konyhai kisgépek (pl. kávéfőző, fritőz) iránt nő meg a kereslet

- tájékoztatta a Pénzcentrumot a MediaMarkt.

Az átkozott chiphiány

Az már az eddigi válaszokból is kiderült, hogy a 2021-es chiphiány alapjaiban határozza meg a szektort. De mi kíváncsiak voltunk arra, hogy mely termékeket érint most ez kifejezetten kritikusan. Az eMAG válaszaiban arról beszél, hogy a globális chiphiány chiphiány jelentősen érinti a mobiltelefonok és a tabletek elérhetőségét, a belépő és a középkategóriában a nagy márkák ellátása akadozik.

Persze a felső szegmensbe tartozó készülékek jobban hozzáférhetőek, de a kereslet értelemszerűen abban az árkategóriában alacsonyabb. Ugyanakkor pozitívum, hogy kifejezett drágulás még decemberben nem látszik a mobil szektorban

- számolt be az eMAG. Az viszont szerintük már most látszik a gyártói visszajelzések alapján, hogy a készlethiányos állapot még velünk marad a jövő év első feléig, utána várják a beérkezések lassabb helyreállását. Ami viszont nagy csapás az ajándékvásárlóknak azaz, hogy a az újabb generációs játékkonzolokból (PS5, Xbox One Series X) globálisan, így itthon is korlátozattak a készletek. Viszont az előző generációs típusokat (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) idén is be lehet szerezni.

2021 az elmúlt időszak legnehezebb éve a chiphiány miatt, erősen rányomja a bélyegét a karácsonyi szezonra is. A vásárlók azzal szembesülhetnek, hogy az újgenerációs konzolok közül az Xbox és a Playstation is hiánycikk, a Microsoft és a Sony korábbi modelljei viszont még mindig kaphatók, ezek továbbra is jól fogynak

- elemezte a jelenséget Hagymási Balázs, az iPon kommunikációs vezetője, aki hozzátette azt is, hogy „a pandémia miatt a videójátékok sem a szokásos mennyiségben és ritmusban érkeznek, a vártnál kevesebb az újgenerációs cím. A Nintendo Switch viszont elérhető, bár a készletek ebből is korlátozottak.” Hagymási a Pénzcentrumnak beszélt arról is, hogy a globális chiphiány a videókártyák piacát is erősen érinti, így a PC-sek sincsenek könnyű helyzetben: bár lehet kapni VGA-t, az árak a gyártók által előzetesen kalkulált ajánlott fogyasztói árhoz képest többszörös beszerzési áron érhetők csak el.

"A PlayStationhöz hasonlóan gyakorlatilag nem lehet hozzájutni a régóta várt és frissen megjelent DDR5 memóriamodulokhoz sem" – tette hozzá. A MediaMarktot hasonlóan nehezen érinti a chiphiány, mint írják, a globális ellátási láncban jelentkező kihívások őket sem hagyják érintetlenül.

Egyes termékekből, modellekből (pl. PS5 játékkonzol, iPad, nyomtatók) kevesebb elérhető, de kategóriaszintű hiányról szerencsére nem beszélhetünk; a helyettesítő termékeinkkel törekszünk megoldást kínálni erre a nemzetközi kihívásra. A szállítói előrejelzések alapján a hiánycikkek elérhetőségében a következő félévben sem lesz változás

- mondták el a vállalat szakértői a Pénzcentrum kérdésére.

Mit várhatunk 2022-ben az elektronikai piacon?

Abban bízunk, hogy szépen fokozatosan nyár elejére sikerül az iparágnak termelési oldalról visszakapaszkodnia a 2019-es szintre. Ha a varázsgömbömbe tekintek, akkor azt jósolom, hogy a 2022-es évnek sokkal jobbnak kell lennie fogyasztói szempontból, mint a 2021-es

- számolt be várakozásairól az iPon szakember. Az eMag ennél egy fokkal borúlátóbb, ők nem számítanak javulásra 2022 első felében sem.

A MediaMarkt szállítói visszajelzései alapján, illetve az elharapódzó chip- és félvezetőhiány globális hatásait látva úgy vélekedik, hogy a következő félévben nem várható változás azoknak a termékeknek, például egyes játékkonzoloknak, háztartási nagygépeknek (szárítógépek, hűtők, mosógépek) az elérhetőségében, amelyek átmenetileg hiánycikkekké váltak. Sőt, azt is elképzelhetőnek tartják, új termékek, például az okostelefonok esetében is hasonló kihívásokkal kell megküzdeniük a majd a közeljövőben

A kínálat szűkössége szükségképpen jár áremelkedéssel, mert a kereskedők árait jelentős mértékben határozzák meg a beszállítói árak. Ezzel együtt a lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy a termékkínálat korlátosságait és azzal járó beszállítói áremelkedést a vásárlóink minél kevésbé érezzék meg. Így amellett, hogy minden termékkategóriában helyettesítő termékeket kínálnak az áruházi szakértőink, a legkülönbözőbb termékkategóriákban a jövőben is különböző árpontú termékeket kínálunk, hogy minden vásárlónk meghozhassa a számára optimális döntést

- elemezte 2022-es kilátásaikat a MediaMarkt.