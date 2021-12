Ezek az idei karácsony sláger játékai: nagy meglepetések a top 10-ben

A Vatera karácsonyi vásárlási trendeket vizsgáló kutatásából kiderült, mely játékokat rendelték idén karácsony előtt a legtöbben az online piacetéren.

Minden évben sokan rendelnek játékokat is a Vateráról karácsony előtt: idén ebben a kategóriában klasszikus slágerek, így a LEGO-készletek és a matchboxok mellett jelentősen növekedett a Playstation 4 konzolok eladása is - hiszen a chiphiány miatt az újabb generációs konzolok nagyon drágák, ráadásul világszerte elég korlátozott számban érhetők el. A tranzakciók száma alapján sokan vásárolnak mesefigurákat, akciófigurákat az online piactéren, de a diafilmek és diavetítők is szép számban fogynak karácsony előtt.