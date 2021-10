Kegyetlen élelmiszerdrágulás csap le Magyarországra 2022-ben: ezt már nem lehet elkerülni

Év végéig folyamatos áremelkedésre lehet számítani, és utána sem szabadul meg az élelmiszeripar az árpréstől. Sok folyamat együttes hatása csúcsosodhat ki év végén: a takarmányárak drasztikus emelkedése, a munkaerőhiány miatt megnőtt bérköltségek, a növekvő energiaárak - és legújabban a műtrágya hiány is afelé hat, hogy a boltok polcain magasabb árakkal találkoznak majd a vásárlók.

Egyhamar aligha lesz vége a takarmánypiaci őrületnek, amit az elszálló árak miatti gazdálkodói tartalékolás és a gázárrobbanás miatti uniós műtrágya-hiánnyal kapcsolatos aggodalmak tovább fűtenek - írja az Index. A jó-közepes mennyiségű és minőségű búzatermés akár lassíthatta volna is a drágulást, azonban mivel a termelők nincsenek értékesítési kényszerben, kivárhatták, hogy hogyan alakul a nemzetközi piac, elindult a spekuláció. Válságok idején egyébként is jellemző a felhalmozás is, így a két hatás tovább erősíti egymást.

Magyarországon az egyszerre jelentkező számos költségemelkedés – beleértve a vetőmag, műtrágya, növényvédőszer-, takarmány-, húsárakat, a munkaerő és az energiaárak drágulását is – azzal jár, hogy a tartósan magasabb szinten beragadó élelmiszerárak új korszakára kell felkészüljenek a fogyasztók is – mondta a lapnak Fórián Zoltán, az Erste Bank Agrárkompetencia Központjának vezető elemzője. Az állattenyésztés is szorult helyzetbe került: dráguló takarmányok mellett termelni hatalmas gondokat okoz a baromfiipartól a túltermelési krízissel és átadási áreséssel küzdő sertéságazatig bezárólag. Mostanra a tejipar eddigi többletbevételét is elvitte, sőt veszteségbe fordította a takarmányár robbanás.

A malomipar sem tud ennyire túlárazott búzát kigazdálkodni, nem is beszélve a januártól várható üzemanyag, a triplázódó gáz- és áram, valamint 20 százalékos minimálbérköltség növekedés hatásairól, muszáj lesz áthárítani a költségemelkedést a vevőinkre

- mondta a lapnak Lakatos Zoltán, a Hajdú-Gabona Zrt. elnöke, a Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának vezetője. Hozzátette: várhatóan a sütőipart is hatványozottan sújtja majd az energiaárak és a bérköltségek emelkedése is.

EZ IS ÉRDEKELHET Sosem látott felhalmozási hullám indulhat meg: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki karácsonyig kivár Szeptemberben ismét emelkedett az infláció, a hivatalos adatok 5,5 százalékos drágulást mutattak. Így drágulni fog a margarin, a kenyér, zsemle, a párizsi és a tojás is.

Minden bizonnyal az áremelkedés tartós lesz, hiszen a gázárrobbanás után várható műtrágya-hiányos helyzet miatt valószínűleg kisebb lesz a jövő évi kukorica-vetésterület, és helyette aki a vetésforgó figyelembevételével teheti, inkább kevésbé nitrogén igényes napraforgót vet. Már az őszi vetésű növényeknél is gondot, illetve hozamcsökkenést okozhat, ha most spórolnak a műtrágya-használaton. Ez nem jó hír az állattartás számára, mivel így továbbra is nagyon magas takarmányköltség. Így a 2022-re beharangozott béremelések hatását feltehetően elviszi a jövő évi drágulás.