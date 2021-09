Befektetés vagy gyűjtőszenvedély? Egyszerű sportrelikviák is vagyonokat érhetnek pár évtized múlva

A koronavírus-járvány brazil áldozatainak megsegítése céljával rendeznek a jövő hét elején árverést Londonban Pelének, a brazil futball élő legendájának relikviáiból.

A javarészt a háromszoros világbajnokhoz kötődő, csaknem háromszáz műtárgyból és ikonikus emléktárgyból álló gyűjteményt maga Pelé ajánlotta fel - írta az insidethegames.biz. A kalapács alá kerülő különlegességek között van az egykori zseniális játékos bronzból készült, 18 karátos arannyal bevont lábszobra, amelyet az ő megrendelésére alkotott meg egy olasz szobrász. Az elárverezendő tételek között aláírt mezek és fotók sorakoznak, utóbbiak egyike azt a jelenetet örökíti meg, amikor Pelé a levegőbe ugrik az 1970-es világbajnokság döntőjében, ahol Brazília 4-1-re legyőzte Olaszországot, s a klasszis csatár harmadszor is vb-aranyérmes lett.

A jótékonysági aukcióból befolyt pénz, amelyet a pandémia legszegényebb áldozatainak javára használnak fel, a Pelé Alapítvány számlájára kerül. Brazília a koronavírus-világjárvány egyik legsúlyosabban érintett országa az eddigi 21 millió megbetegedéssel és 587 ezer halálesettel. Pelét másfél hete daganatos megbetegedéssel operálták meg egy Sao Pauló-i kórházban, jelenleg lábadozik a 80 éves futballista, aki lánya elmondása szerint jól érzi magát, nincsenek fájdalmai, a közérzete és a hangulata is jó.

A sportrelikviák mindig keresettek

Idén nyár közepéig tartott az Euro 2020, UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság, a döntőben Olaszország győzedelmeskedett Anglia felett. A sportesemény a magyarokat is megmozgatta, nem csak a magyar válogatott részvétele miatt, hanem mivel az ország a rendező helyszínek között is képviseltette magát. Az ilyen nagyobb sportrendezvények, mint az olimpia, paralimpia is, a rajongókat különböző szuvenírek, sportereklyék beszerzésére is ösztönzik. Ezt támasztotta alá a Vatera és a Jófogás online piacterek tapasztalata is.

A kifejezetten futball témájú hirdetések száma márciusban tetőzött (akár 2500 db hirdetés is futott foci, futball, mez kifejezésekkel), azóta kevesebb sportrelikviát ajánlottak megvételre a felhasználók. Cserébe az ilyen jellegű hirdetések iránti kereslet átlagosan 70%-al magasabb volt, mint előző év azonos időszakában-, amiből az látható, hogy a foci EB-re való készülés miatt megnövekedett az érdeklődés a vonatkozó termékek iránt

- közölte korábban lapunkkal a Jófogás. A Vatera is hasonló tapasztalatokról számolt be akkor:

Az idei futball-Eb szezonjában (június 1. és július 11 között) 20 százalékkal növekedett a labradúgás kategóriában értékesített termékek száma az azt megelőző 40 napos időszakhoz képest. Az eladások által generált forgalom terén a növekedés 21 százalékos volt a Vaterán

- közölték. Azonban nemcsak a közvetlenül focival kapcsolatos relikviák forgalmában lehetett tetten érni, hogy Európa-bajnokságot rendeztek. A járulékos termékkategóriák, mint a sporteszközök, vagy szórakoztató elektronikai árucikkek - főként a tévék - iránt is nőtt a kereslet.

Sokat érhet egy-egy emléktárgy

A foci-Eb alatt és után sok féltve őrzött kincs került elő a kínálati oldalon: a Jófogás hirdetései közt az egyik legmagasabb összegben, 650 ezer forintért Szilágyi Katalin kézilabdázónak az atlantai olimpián viselt meze szerepelt, de megtalálható volt az Aranycsapat által küldött 1956-os képeslap 169 ezer forintért, illetve az 1991-es magyar válogatott meze is 120 ezer forintért.

A Vaterán legdrágábban elkelt relikvia egy húsz darabos futballmez-gyűjtemény volt. További érdekesség, hogy a Ribery Bayern München hazai dedikált meze 30 ezer forintot ért meg egy vásárlónak, míg egy a 2021-es Fradi BL-csapat által dedikált szurkolói sál pedig 26 ezer forintért talált gazdára.