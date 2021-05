Ennyi jut gyereknapra: csak úgy peregnek az ezresek a csemetéknek szánt ajándékokra

A magyar családok átlagosan online 7800 forintért, személyesen az áruházban 7200 forintért vásárolnak meglepetést a család fiatal tagjának gyereknapra az egyik játékbolt hálózat értékesítési adatai szerint. Az ajándékvásárlás már 1-2 héttel az ünnep előtt kezdődik, ebben az időszakban a játékkereskedő éves forgalmának 8-10%-a realizálódik. A legkeresettebb ajándékok között a LEGO készletek, szabadtéri játékok és strandfelszerelések szerepelnek.

A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint a gyereknapi ajándékvásárlás már 1-2 héttel (45%) az ünnep előtt kezdődik, de jellemző az is, hogy a szülők az utolsó pár napban szerzik be a játékokat. A válaszadók 40%-a online és áruházban is vásárol, 36%-a csak internetről rendel, a kitöltők egyötöde pedig kizárólag személyesen választja ki a meglepetést.

A játékkereskedő értékesítési adatai alapján az éves forgalom nagyjából 8-10%-át teszi ki a gyereknap, ilyenkor 7.800 forintra rúg az online kosárérték, míg egy áruházi vásárlás során 7.200 forintot költenek átlagosan a vásárlók.

A játékbolt hálózat 3093 főn végzett kutatásában a résztvevők 30%-a 2-6.000 forintért vásárol gyereknapi ajándékot, további 30% azonban 6.000 forintnál is többet szán az ünnepi meglepetésre gyermekenként. „A szezonnak megfelelően a szabadtéri játékok végeztek a legelőkelőbb helyen, de sok szülő és nagyszülő kreatív játékkal, könyvvel és kifestővel, illetve sporteszközzel örvendezteti meg a gyermeket ezen a különleges napon.

A játék mellett plusz zsebpénzt mindössze a szülők 5%-a ad, többnyire 4.000 forint feletti értékben.

A felmérésből az is kiderült, hogy a magyar családok 90%-a ünnepli a gyereknapot, azonban a járványhelyzet miatt a legtöbben (46%) otthon maradnak, és közös játékkal töltődnek fel, vagy egy, a lakóhelyhez közeli kirándulással (36%), illetve játszótéri programmal ünneplik május utolsó vasárnapját. „Minden hatodik család a nagyszülőkkel közösen tervez programot gyereknapon, a megkérdezettek közel fele csak az unokatestvérekkel, keresztszülőkkel vagy barátokkal találkozik a jeles alkalomból, 24% pedig szűk családi körben ünnepli május utolsó vasárnapját” – mondta el a hálózat marketingvezetője.

TOP10 játékkategória májusban az áruház értékesítési adatai szerint: