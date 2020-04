Megjelentek az adózási könnyítések: kellemes meglepetésre bukkantak a szakértők

Az első bejelentéstől számítva pontosan két hetet kellett várni arra, hogy a kormány által biztosított átmeneti adózási könnyítésekről szóló jogszabály megjelenjen. A jó hír, hogy a kihirdetett rendelet egy-két kellemes meglepetést is tartogat, cserébe akad olyan, korábban beharangozott elem is, amely végül kimaradt a csomagból. Az adózási könnyítés részleteiről a MAZARS készített összefoglalót.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet számos olyan új intézkedést tartalmaz, amely a koronavírus-világjárvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások terheit hivatott csökkenteni. Július 1-től két százalékponttal - 17,5 százalékról 15,5 százalékra - csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. Ezzel függ össze, hogy a kisvállalati adó mértéke is csökken 2021. január 1-től, 12 százalékról 11 százalékra.

A számviteli beszámolót és az ahhoz kapcsolódó bevallásokat elegendő lesz szeptember 30-ig benyújtani. Ez a következő adónemeket érinti:

társasági adó, a kisvállalati adó,

helyi iparűzési adó,

innovációs járulék,

"Robin Hood" adó.

A bevallással együtt esedékes összeget is eddig az időpontig kell megfizetni, ami likviditási könnyebbséget is jelent mintegy 600 ezer vállalkozás számára. Azaz, ha a bevallás el is készül az eredeti, május végi határidőig, a befizetéssel érdemes lehet szeptember végéig várni. Ami az időközben esedékes adóelőlegeket illeti, ezeket a legutolsó ismert előlegnek megfelelő összegben kell átutalni.

A beszámoló készítési határidő kitolása nem vonatkozik ún. közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókra, így például a tőzsdei cégekre és bankokra.

A koronavírus-járvány miatt bajba jutott cégek most speciális fizetési kedvezményeket vehetnek igénybe.

Egyrészt 12 havi részletfizetés vagy 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás kérhető. Jó hír, hogy ez a kedvezmény még a munkavállalótól levont járulékra és szja-ra is igénybe vehető, összesen 5 millió forintos tartozásig.

Másrészt a cégeknek - kérelmük pozitív elbírálása esetén - akár 5 millió forinttal kevesebb adót kell megfizetniük, ha éppen ez a tartozás lehetetlenítené el a gazdálkodást. Ez érdemi könnyítést is jelent, hiszen az adóhatóság egyébként a cégek esetében adót nem engedhetne el (csak bírság- vagy pótléktartozást).

A fenti kérelmek illetékmentesen nyújthatók be, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napon. A hatóság pedig 15 napon belül bírálja el azokat.

A megbízható adózói minősítéssel rendelkező cégek ezen besorolásukat nem veszíthetik el bizonyos, a veszélyhelyzet ideje alatt elkövetett mulasztások miatt (pl. végrehajtási eljárás).

Az EKAER bejelentések után nem kell kockázati biztosítékot fizetni, a korábban befizetett biztosítékot pedig visszakapják az érintett cégek.

A kormány az online pénztárgépekre és az automatákra felülvizsgálati moratóriumot vezetett be. Így például az online pénztárgépek esetében szoftver-felülvizsgálatot és szervizes helyszíni vizsgálatot nem kell elvégezni a veszélyhelyzet idején, elegendő a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 120 napon belül.

A turisztikai ágazatot segítheti majd, hogy a vendégektől 2020. december 31-éig nem kell beszedni az idegenforgalmi adót, mert azt az állam fizeti meg az önkormányzatoknak.

A Szép-kártyára érkező juttatás nettó értéke nőhet, 2020. június 30-ig a jelenlegi adóteher 32,5 százalékról 15 százalékra csökken. A szociális hozzájárulási adót tehát most nem kell megfizetni (a korábbi hírek csak 4 százalékra csökkentésről szóltak). Emellett 2020-ban a kedvezményes adóteherrel adható összeg is csaknem megduplázódik. Kérdés persze, hogy hány munkáltató gondolkodik most a cafeteria-keretek növelésén.

A munkavállalók a fizetés nélküli szabadság ideje alatt is jogosultak maradnak az egészségügyi ellátásra. Helyettük május 1-től a munkáltató fizeti ki az egészségügyi szolgáltatási járulékot (havi 7710 forintot). A munkáltató kérésére a NAV engedélyezi, hogy még ezt a minimális összeget is csak a veszélyhelyzet megszűnését követő két hónap elteltével kelljen megfizetnie.

A korábbi bejelentések között az is szerepelt, hogy felgyorsítják az áfa visszaigényléseket, normál adózónak 75 nap helyett 30 napra, megbízható adózónak 30 napról 20 napra. Ez végül a csomagból kimaradt, vélhetően azért, mert ilyen rövid idő alatt nehezen lenne ellenőrizhető bármilyen visszaigénylés jogossága

- jelezte H. Nagy Dániel, a MAZARS adóigazgatója.

