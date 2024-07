Egyre súlyosabb a válság a legendás magyar gyárnál: már a dolgozókat sem tudják kifizetni?

A Liberty Dunaújváros a tulajdonosváltás óta jelentős veszteségeket könyvelhetett el, most pedig kiderült, a dolgozók bérének kifizetése is késik.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, szorult helyzetbe került az egykor Dunaferr, ma Liberty Dunaújváros néven ismert vas- és acélgyártó cég. Most a Vasas Szakszervezeti Szövetség is jelezte a Facebookon, hogy továbbra is fennállnak a problémák, többek között a bérek késedelmes kifizetésével.

A szakszervezet közölte, hogy minden lehetséges lépést megtesznek a helyzet javítása érdekében, és tájékoztatták a problémáról Orbán Viktort, Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, valamint más kormányzati szereplőket. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár csütörtökön fogadja a Vasas képviselőit.

Az egykori Dunai Vasmű tulajdonosa, a Liberty Steel, június 10-én bejelentette, hogy fokozatosan leállítja az utolsó két kokszolókemencét, ami szakértők szerint visszafordíthatatlan folyamat, és Magyarországon megszűnhet az acélgyártás. A Liberty Steel korábban nagy ígéreteket tett az acélmű jövőjéről, de most úgy tűnik, hogy csak a szén-dioxid kvóták eladása érdekében vásárolta meg a céget.