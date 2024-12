A vállalkozó sikersztorijából ők is profitálnak: kulisszatitkokat árult el a Cápák között 3 új befektetője

2025-ben új évaddal tér vissza a Cápák között az RTL-re. Az eddig megszokott befektetők mellé új Cápák érkeznek a műsorba. A Pénzcentrumnak ezúttal három új Cápa, Tóth Ildikó, Csillag Péter, valamint Lotfi Farbod árulta el, mit remél az üzleti showműsortól.

Mint arról nemrég beszámoltunk, 2025-ben új évaddal tér vissza a Cápák között az RTL-re. Az eddig megszokott befektetők – Balogh Petya, Orbók Ilona, Lakatos István és Balogh Levente – mellé új Cápák érkeztek a műsorba, míg Dr. Varga Eszter, Moldován András és Sárospataki Albert nem lesz látható a széria 8. évadában. Az új Cápák a legkülönbözőbb iparágakat képviselik: a luxusingatlanoktól kezdve az ipari fejlesztéseken át a tőzsde világáig.

Verebély Marcell, a műsor kreatív producere szerint ez az évad az eddigi legszínesebb és legizgalmasabb lesz, tele kihívásokkal és meglepetésekkel. A Pénzcentrumnak ezúttal három új Cápa, Tóth Ildikó luxusingatlan-fejlesztő; Csillag Péter, az egyik legnagyobb hazai adattechnológiai tanácsadó cég alapítója; valamint Lotfi Farbod, tőzsdei szakember, a Budapesti Értéktőzsde (tőzsdei árfolyamok itt) korábbi vezérigazgatója, alelnöke árulta el, miért is vállalta el a műsort, és kiket is keres, mint kockázati befektető.

Pénzcentrum: Miért vállalta el a műsort: személyes érdekek játszottak inkább szerepet (például brandépítés) vagy a társadalmi felelősségvállalás vezérelte, esetleg mindkettő?

Tóth Ildikó: Amikor felkérést kaptam a műsorban való szereplésre, egyértelmű volt számomra, hogy nem az önérdek vagy a brandépítés a cél, hanem a társadalmi felelősségvállalás. Úgy gondolom, hogy a nyilvánosság előtt álló embereknek különleges lehetőségük és felelősségük van abban, hogy fontos ügyeket támogassanak, és pozitív példát mutassanak. Ezen keresztül remélem, hogy felhívhatom a figyelmet olyan értékekre és kérdésekre, amelyek valóban hozzájárulnak egy jobb, összetartóbb társadalom megteremtéséhez.

Csillag Péter: Szerintem ez a kettő - a személyes érdek és a társadalmi felelősségvállalás - hosszútávon kb ugyanaz, vagy legalábbis nagyon nagy átfedésben van. Én természetesen örülök, ha a személyes brand-em, ismertségem növekszik, és ebből profitálhatok magánemberként is, és angyal befektetőként (azaz Cápaként) is - de ennek csak akkor van értelme, ha közben a világ is jobb hely lesz körülöttünk. Szeretnék jó üzleteket csinálni, tanáccsal és / vagy pénzzel segíteni másoknak, hogy sikerre vigyenek dolgokat - mert ez éltet és szórakoztat, a cégünk eladása óta főleg ezzel foglalkozom a HunBAN tagjaként és elnökeként - de pláne örülök, ha mindezt nagy nyilvánosság előtt tehetem. Hiszek a jó sztorikban, a jó példákon keresztüli tanulásban, tanításban. Örülök, ha vannak olyanok, akik az én vállalkozói stílusom és a vállalkozóknak átadott veretes bölcsességeim hatására maguk is kísérletezgetni, esetleg vállalkozni is kezdenek. Pláne örülök, ha lesz olyan, aki egy sikeres karrier után, vagy közben (de semmiképp sem helyett....) úgy dönt, hogy valamilyen módon ő is segíteni akarja a vállalkozókat és befektető, vagy mentor lesz. Szóval akár a vállalkozók, akár a befektetők számára tudok valami hasznos infót, vagy motivációt adni, már megérte.

Lotfi Farbod: Számomra inkább társadalmi felelősségvállalás az, hogy vállaltam a műsorban való részvételt, hiszen mentor vagyok a Bankárképző mentori programjában .17 éve alapítottuk a programot és eddig közel 160 egyetemista kapott lehetőséget ahhoz, hogy a majd 50 mentor egyikével közel fél évet töltsön együtt. Ez alapvető fontosságúnak bizonyul majd - több kutató szerint abban, hogy egy fiatal szakember mennyire sikeres karriert fog futni. A Cápák között című üzleti showműsorban való szereplésemmel reményeim szerint rengeteg esettanulmányt tudok mutatni a saját mentoráltjaimnak is.

Pénzcentrum: Mely ágazatokban, iparágakban lát befektetői szemmel a legnagyobb potenciált a megtérülésre?

Tóth Ildikó: Szakmai tapasztalataim alapján több ágazatot is megvizsgáltam, és úgy vélem, hogy az ingatlanhasznosítás és -üzemeltetés továbbra is jelentős növekedési potenciállal rendelkezik. Az urbanizáció folyamatos előrehaladása és a fenntarthatósági szempontok egyre erősebb érvényesülése új lehetőségeket teremt ezen a területen.

Különösen az innovatív megoldások, mint például az energiahatékony épületek fejlesztése, az okosotthon-technológiák alkalmazása vagy a multifunkcionális terek kialakítása jelenthetik a jövő kulcsát. Ez az ágazat nemcsak gazdasági szempontból perspektivikus, hanem társadalmi értéket is teremt, ami hosszú távú fenntarthatóságot biztosít.

Csillag Péter: A gyorsan növekedő, mindenki által ismert területek, technológiák (pl AI) sok pénzt és sok tehetséges embert vonzanak, ezekben nagy a verseny. Ami senkit sem érdekel, az vagy tényleg nem fontos, vagy még nem ismerték fel, nem árazták be a fontosságát... és ezek a legizgalmasabbak. Amikben én fantáziát látok, pl az AI alkalmazása olyan területeken, amikre még kevesen gondolnak... A társadalmi változások (elöregedés, távmunka elterjedése, automatizáció / AI okozta munkapiaci változások, nők szerepének a megváltozása, ...)... sok ilyen van / lehet még.

Lotfi Farbod: Általános befektető vagyok és nem specializálódtam különösképpen semmilyen ágazatban. Szeretem az ingatlanbefektetéseket, szeretem a klasszikus tőzsdei kereskedést, amit aktívan csinálok is. Magam részéről az olyan cégeket nézem, ahol menedzsment-tudásomat is hozzá tudom adni a cég képességeihez a szervezet erősítése érdekében.

Pénzcentrum: Mit keres egy vállalkozóban? Mik napjainkban egy sikeres vállalkozó legfontosabb hard- és soft skilljei?

Tóth Ildikó: Számomra az első és legfontosabb szempont egy vállalkozóval kapcsolatban a személyes szimpátia. Úgy gondolom, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom és az, hogy hasonló értékeket valljunk. Ugyanakkor a szimpátia önmagában nem elegendő; kiemelten fontos, hogy az üzleti modell, amivel a vállalkozó érkezik, életképes és fenntartható legyen. Az ötletnek nemcsak kreatívnak kell lennie, hanem reálisan megvalósíthatónak, piacképesnek és hosszú távon jövedelmezőnek is. E két tényező, a személyes kapcsolat és a stabil üzleti alap, az, ami számomra döntő jelentőségű egy befektetési lehetőség megítélésében. Egy sikeres vállalkozó 2024-ben a gyorsan változó üzleti környezet miatt olyan hard- és soft skillekre van szüksége, amelyek a rugalmasságot, az innovációt és az emberek közötti hatékony kapcsolatteremtést támogatják.

2024-ben a siker kulcsa az egyensúly a technikai tudás és az emberi kapcsolatokra fókuszáló képességek között. Aki képes ezekben egyszerre erős lenni, az jelentős előnyre tehet szert:

Hard skillek:

Digitális kompetencia: Az adatkezelés, (esetlegesen területtől függőenAI és az automatizáció ) alapvető ismerete kulcsfontosságú. Egy vállalkozónak értenie kell, hogyan használhatja ezeket az eszközöket a hatékonyság növelésére.

Pénzügyi tervezés és elemzés: Az erős pénzügyi látásmód és a cash flow kezelése elengedhetetlen a stabil növekedéshez.

Az Adó környezet ismerete.

Fenntarthatósági szemlélet: A környezettudatos üzleti gyakorlatok ismerete és alkalmazása versenyelőnyt jelenthet.

Projektmenedzsment: Az erős tervezési és kivitelezési készségek segítenek a határidők és költségkeretek betartásában.

Soft skillek:

Rugalmasság és alkalmazkodóképesség: A gyorsan változó piaci körülményekhez való alkalmazkodás létfontosságú.

Vezetői képességek: Egy sikeres vállalkozó tudja, hogyan motiválja és vezeti a csapatát, miközben empátiát tanúsít.

Kommunikációs készség: A világos és hatékony kommunikáció elengedhetetlen a partnerekkel, ügyfelekkel és a csapattal való kapcsolattartásban.

Problémamegoldó képesség: Gyors és hatékony döntéshozatal a kihívások kezelésében alapvető.

Stratégiai gondolkodás: A jövőbeni lehetőségek és fenyegetések azonosítása és megfelelő kezelése fontos a hosszú távú siker érdekében.

Csillag Péter: Alázat a piaccal, az igazsággal, az elvégzendő munkával szemben. Ne varázsló legyen, aki az akaratával hajlítja a vasat, hanem tehetséges és szorgalmas ember, aki az akaratát a szükséges munkává konvertálja, amivel meg lehet hajlítani a vasat. Legyen ambiciózus, motiválja a siker, az üzleti és társadalmi hatás, amit elérhet, és persze akarjon mocskosul sok pénzt keresni, a sikerből pedig én i profitálok majd.

Legyen elég ego-ja, hogy akarjon több lenni a maga és mások szemében, akarjon fejlődni - de ne legyen annyi ego-ja, hogy ne tudjon együttműködni nála akár okosabb, akár butább emberekkel.

Lotfi Farbod: Nyilván a gyorsan növekvő vállalkozókat keresem én is, ezért inkább a csapatok motivációját nézem, azt, hogy mennyire elkötelezett a csapat a hosszútávú céljainak megválasztásához. A prezentáció minősége nagyon fontos, mert a Cápák rövid idő belül szinte intuitív módon kell "igen"-t vagy "nem"-et mondaniuk a projektgazdáknak! Viszont az is fontos, hogy a tervek reálisak legyenek és a számok stimmeljenek. Minden Cápa tapasztalt üzletember, minden nap találkozunk ötletekkel és azért kialakult egy tapasztalat mindenkiben, hogy viszonylag gyorsan kiderüljön, hogy ki az, akibe érdemes munkát, időt és költséget befektetni a befektetés véglegesítéséhez, ami ugye a műsor után történik majd!