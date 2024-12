Itt az RTL rendkívüli bejelentése: kiderült, kik lesznek a Cápák között vadonatúj befektetői

Hamarosan kezdetét veszi a népszerű üzleti showműsor, a Cápák között 8. évada, amely komoly újításokkal tér vissza. Az eddig megszokott befektetők – Balogh Petya, Orbók Ilona, Lakatos István és Balogh Levente – mellé új Cápák érkeztek a műsorba, akik a legkülönbözőbb területeket képviselik: a luxusingatlanoktól kezdve az ipari fejlesztéseken át a tőzsde világáig. Verebély Marcell, a műsor kreatív producere szerint ez az évad az eddigi legszínesebb és legizgalmasabb lesz, tele kihívásokkal és meglepetésekkel.

Hamarosan útnak indul a Cápák között című üzleti showműsor 8. évada, és fény derül arra, hogy a már jól ismert Cápák mellett, kik azok, akikkel tovább bővül a befektetők köre.

Verebély Marcell, a műsor kreatív producere a hétfő délelőtti sajtóeseményen elmondta, hogy évről évre megújul a műsor, most minden eddiginél több Cápával indul a 8. évad. Balogh Petya, Orbók Ilona, Lakatos István, Balogh Levente, mellett

Bojinka Miklós, a csaptelepek, zuhanykabinok nagykövete, ipari ingatlanok fejlesztője,

Tóth Ildikó luxusingatlan-fejlesztő,

Lotfi Farbod, tőzsdei szakember, a Budapesti Értéktőzsde korábbi vezérigazgatója, alelnöke,

Csillag Péter, a legnagyobb hazai adattechnológiai tanácsadó cég alapítója,

Wáberer György, Európa egyik legnagyobb logisztikai vállalatának tulajdonosa,

Szauer Tamás, médiatulajdonos csatlakozik a csapathoz.

Hazánkban egészen alacsony a vállalkozói kedv, ugyanakkor népességarányosan Magyarországon nézik a legtöbben ezt a műsort, ami azt jelenti, hogy az érdeklődés megvan a magyarokban, csak a bátorság hiányzik

- mondta el a tájékoztatón Balogh Petya.

Magyarországon minden kis-, és középvállalakozás tőkehiányos, tehát pénzre van szükségük. Azt kellene megértenie a műsorba jelentkezőknek, hogy nem álomba szeretnének befektetni, hanem már működő cégekbe. A 8. évedra bejöttek komoly, nagy kaliberű, innovatív vállalkozások is a műsorba, ami óriási meglepetés volt a Cápáknak.

Máté Kriszta, a műsor producere elmondta, nem tévéműsort készítenek, hanem ökoszisztémát építenek, hiszen a segítségükkel egyre fejlettebb a vállakozói közbeszéd. Az előző évadban 800 millió forintot fektettek be a Cápák, a mostani évadban még több pénzről lesz szó. Mint bejelentette, lesz egy további újítás is, a műsor után vasárnap esténként egy kicsit üzletiesebb nyelven átbeszélik, mi is történt - ez online lesz majd látható.