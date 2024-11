Elképesztő magyar siker: szolnoki méz a világ élvonalában, mi lehet a titok?

Egy szolnoki méhészet méze is bekerült a világ legjobbjai közé: a Gujka Méhészet ámorakácméze a Black Jar Honey Contest versenyen fajtaméz kategóriában a három legjobb, összességében pedig a világ harminc legfinomabb méze közé került. A HelloVidék a méz sikerének titkáról, a 2024-es szezon kihívásairól és a mézpiac kilátásairól kérdezte Gujka László méhészt.

A Gujka Méhészet idén három mézzel nevezett az Egyesült Államokban, az észak-karolinai Asheville-ben megrendezett nemzetközi mézversenyre. Az ámorakácméz nemcsak a fajtamézek között ért el kimagasló eredményt, hanem a világ legjobbjai közé is bejutott. A verseny különlegessége, hogy a mézeket egyforma, címke nélküli üvegekben, fekete zsákban mutatják be, így a zsűri kizárólag az íz, tisztaság, állag és minőség alapján dönthetett.

Tudtuk, hogy a magyar méz Európában kiemelkedő, de nem gondoltuk volna, hogy ilyen sikert érünk el világszinten

– mondta Gujka László.

A szolnoki méhészet három-négy éve kezdett mézversenyeken indulni, hogy minőségüket szakmai elismerések is igazolják. Az első próbálkozások után folyamatosan érkeztek az arany- és ezüstérmek, majd a vásárlók büszkén nézték a mézpiacokon kihelyezett serlegeket. Az elmúlt években több országos és nemzetközi versenyen is kimagasló eredményeket értek el, így váltak a hazai piac egyik kiemelkedő szereplőjévé.

Nehézségek és kihívások a mézpiacon

Bár a nemzetközi piacok felől jelentős az érdeklődés a magyar méz iránt, a termelők nehezen tudják kihasználni ezt a potenciált. Magas szállítási költségek, bonyolult exportfeltételek és a felvásárlási árak alacsonyan tartása akadályozza az előrelépést. Gujka László szerint sok méhész a túlélésért küzd, mivel az alacsony árak miatt csak alapvető költségeik fedezésére futja.

Innováció és vevői igények

A szolnoki méhészet a vevők kívánságait figyelembe véve különleges mézkészítményeket is gyárt. A tiszta mézek mellett levendulás, bodzás, gyümölcsös és csokoládés mézek is megtalálhatók kínálatukban, amelyekkel igyekeznek új vásárlókat is megnyerni.

A Gujka Méhészet jelenleg 240 méhcsaláddal dolgozik, és hosszú távú céljaik között szerepel a vándorló méhészetek helyett állandó telephelyek kialakítása. Bár az idei év a termés szempontjából jól alakult, a méhészek jövője nagyban múlik a piac rendeződésén és a felvásárlási árak emelkedésén.

Tartalékolunk, hogy biztosítsuk vevőink számára a folyamatos ellátást, de ha az árak nem emelkednek, a fejlődés és a beruházás lehetetlen lesz

– fogalmazott a méhész.

A szolnoki méz sikere ráirányította a figyelmet a magyar méz értékeire, de a hazai méhészeknek továbbra is nagy kihívásokkal kell szembenézniük, hogy a globális piacokon is helytálljanak.

A teljes cikk elolvasható a HelloVidék oldalán.