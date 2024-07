Nagy segítséget kaphatnak a magyar vállalkozások: folytatódik a KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Módosultak a 155 milliárd forint keretösszegű, a GINOP Plusz program részét képező KKV Technológia Plusz Hitelprogram feltételei. A fix 0%-os kamatozású hitelprogramot ezentúl alacsonyabb minimális hitelösszeg és foglalkoztatotti létszám, valamint sokrétűbb felhasználhatóság mellett igényelhetik a hazai vállalkozások.

A vállalkozások és a vállalkozásokat tömörítő szövetségek észrevételeinek, illetve a felmerült piaci igények figyelembevételével módosultak az április 30-án indult, európai uniós társfinanszírozású KKV Technológia Plusz Hitelprogram (GINOP Plusz-1.4.3-24) feltételei.

A program keretében ezentúl akár az egy főt foglalkoztató hazai vállalkozások is részt vehetnek. Csökken továbbá a hitel minimálisan igényelhető összege is, a kkv-k a jövőben ügyletenként 5 és 100 millió forint közötti kölcsönt igényelhetnek. További könnyítést jelent, hogy a projektek összköltségének legfeljebb 50%-a erejéig a meglévő ingatlan átalakításával, bővítésével, felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos költségek, legfeljebb 30%-a erejéig pedig a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés kiadásai is elszámolhatóvá válnak. Valamint az építőipari vállalkozások, illetve az építőipari fejlesztést célzó cégek is részt vehetnek a programban.

Azoknak a vállalkozásoknak, akik már rendelkeznek beadott kérelemmel, de még nem született hiteldöntés az esetükben, lehetőség nyílik arra, hogy kölcsönkérelmüket visszavonják és a módosított termékparaméterek mentén újra benyújtsák. Ez biztosítja, hogy a hitelprogram minden vállalkozás részére a lehető legkedvezőbb feltételek mellett vehető igénybe.

A 155,54 milliárd forintos keretösszegű hitelprogram változatlanul a teljes futamidőre fix 0%-os ügyleti kamat mellett támogatja a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozásokat. A kölcsön kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék és előtörlesztési díj nélkül igényelhető, a szerződés megkötésétől számított 6-24 hónapos rendelkezésre tartási idő mellett. A hitel olyan új fejlesztésekre és értéknövelő beruházásokra is igényelhető, mint:

új tárgyi eszköz beszerzése;

ingatlan átalakítás, korszerűsítés, bővítés felújítás költsége;

immateriális javak beszerzése;

információs és kommunikációs technológiai eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzése;

tisztán elektromos jármű beszerzése;

megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzése, új megújuló energiatermelő eszköz, például napelem beszerzése;

beruházáshoz kapcsolódó új készlet beszerzése;

mérnöki és szakértői tanácsadás igénybevétele;

képzés; valamint

minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek bevezetése és fejlesztése.

A hitel Budapesten kívül az egész ország területén felhasználható, a keretösszeg 65%-ára ugyanakkor a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, vagyis a Dél-Alföldön, a Dél-Dunántúlon, az Észak-Alföldön, illetve Észak-Magyarországon bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások jogosultak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Demkó-Szekeres Zsolt, az MFB Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta: „A KKV Technológia Plusz Hitelprogram már annak tavaszi indulása óta is jelentős segítséget kínált a hazai vállalkozások fejlesztéseihez. Az újonnan bevezetett könnyítésekkel a hitelt még rugalmasabb konstrukcióban, még szélesebb körben kérelmezhetik a magyar kkv-k. A program így nem csak a beruházások megvalósításához, de a gazdasági növekedés fokozásához is hozzájárul.”

A kölcsönkérelmek az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank és a Gránit Bank összesen 156 kijelölt bankfiókjában nyújthatóak be országszerte az év végéig, 2024. december 30-ig.

Az igényléshez szükséges további információkat és a hitelprogram felhívását a www.palyazat.gov.hu és a www.mfb.hu oldalon érhetik el az érdeklődők.