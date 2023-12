Különleges ügyfélélményt kínál ez a budapesti fotóstúdió (x)

A főváros egyedülálló stílusú, tematikus enteriőr dizájnt kínáló fotóstúdiója, a Nordix bővíti alkotó tereit, és ehhez a közösségi finanszírozási formát választotta. Aki most előfoglal náluk, az aktív részese lesz a Stone és Sand termek kialakításának, berendezésének, és így először próbálhatja majd ki azokat jövő márciusban.

A Nordixot 2019-ben Fodor Nóra és párja, Fodor Szabolcs alapította. Nóra karrierváltó közgazdász, aki tizenéves kora óta foglalkozik fotózással, de csak 2018-ban lett hivatásos fotós. Fodor Szabolccsal, az online szolgáltatások fejlesztését a cégben irányító társalapítóval a dizájnszemlélet és a fotózhatóság mentén hozták létre a volt Újpesti Gyapjúszövőgyár területén a Nordix első három termét, a Clay-t, a Rustic-ot és a Lost-ot. A Nordix létrejöttéhez az a felismerés vezetett, hogy ráéreztek, a hazai fotóstúdiók piacán hiánycikk a trendeket lekövető, mégis tematizálható enteriőr stílus.

A Clay-re minimalista design jellemző, a fehér falak, a fehér fa padló és a hatalmas ablakok mellett a modern bútorok és a földszínek kaptak hangsúlyos szerepet. A Rustic a mediterrán-rusztikus hangulatvilág megtestesítője, bőven kínálva opciókat kreatív szakembereknek, míg a Lost egy skandináv hangulatú konyhastúdió, amit előszeretettel használnak különböző termékfotózásokhoz, mert az ablak mellett kialakított konyharész kiváló természetes fényviszonyokat kínál.

A bérelhető stúdiók időszakosan megújulnak, hiszen a fotós közösség mindig keresi az újdonságokat, így évente egy-egy terem nagyobb átalakításon esik át.

A családi-, karácsonyi- és kismama fotózások mellett számos kkv és személyes márka - például az RTL Cápák között műsorában is szerepelt Falusi kosár - készíti el nálunk vállalkozása kreatív tartalmait, és mára éves szinten több ezer fotózás zajlik a stúdiókban. Tereink nem csak fotózásokra alkalmasak, de kisebb interjúk, reklámfilmek forgatására is, sőt: nagyobb nemzetközi sorozat forgatási helyszínének is használták már. Ha pedig a megrendelő azt szeretné, rugalmasan át tudjuk alakítani a stúdióbelsőket, és a telephelyen elérhető további helyszínek lehetővé teszik, hogy akár 100 fő feletti stábbal is kényelmes legyen egy forgatás

- engedett betekintést a Nordixban folyó munkába Fodor Nóra, hozzátéve: 300 négyzetméteres újpesti fotóbázisukra most két újabb tematikus teret álmodtak meg.

A beruházás teljes költségvetésének egy részét közösségi finanszírozásból szeretnének előteremteni. Esetükben a közösségi finanszírozás, amihez a Brancs nyújt platformot és hátteret, azt jelenti, hogy a támogatásért cserébe különböző tartalmú exkluzív fotócsomagokat kínálnak a leendő helyszíneken, azaz, aki most náluk előfoglal, az valójában aktív részese lesz a Stone és Sand termek létrejöttének, és így először próbálhatja majd ki azokat jövő márciusban.

A Sand egy olyan végtelenített hátteres kreatív alkotótér lesz, amit már nagyon régóta szeretnének megvalósítani, speciális fénytechnikával, saját öltözővel és sminkrésszel is. Ebben a teremben a kreatív portréktól a lookbook fotózásokig széles lesz a lehetőségek tárháza. A dél-nyugati tájolású Stone termet pedig, amit egész nap direkt fényekkel rendelkező modern, minimalista stúdiónak képzeltünk el, három földig érő óriási ablak tölti majd meg fénnyel. Különlegessége a mozgatható térelválasztó, ami segíti majd az egyedi beállításokat

- emelte ki az új helyszínek stílusjegyeit Fodor Nóra.

A kampány csak pár napja indult, de máris összegyűlt a megcélzott összeg közel ötöde, itt követhető, hol tart most a Nordix közösségi finanszírozási projektje, és válogatni az előfoglalási csomagok között, ami akár karácsonyi ajándéknak is jó ötlet lehet.

(x)