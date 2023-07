Élmezőnyben az ingatlanbefektetések (x)

‎

Ha befektetés, akkor évtizedek óta az ingatlanbefektetés jut az elsők között az emberek eszébe. Sok más lehetőséggel ellentétben ez nem időszakos trendnek számít, hiszen változatlanul magas és kiszámítható a megtérülése, valamint az ingatlanok értéke is növekszik az idő előrehaladtával. A következő időszakban a népszerűségük tovább fokozódhat az aktuális kormányrendelet hatására, ugyanis 2023. július 1-től az ingatlanbefektetések kivételével az egyes befektetési formákat a kormány által újonnan kivetett szociális hozzájárulási adó fogja terhelni. Dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője és az OTP Pénzügyi Pont vezérigazgatója szerint a befektetési lehetőségek átrendeződni látszódnak, és az adóteher miatt háttérbe szorulhatnak az eddig közkedvelt bankbetétek, így az állampapír mellett újra előtérbe kerülhetnek az ingatlanbefektetések.

Alacsonyabb hitelkamatokra várnak a befektetők

A hitelkamatok csökkenését várhatóan az infláció mérséklése hozhatja el, amelynek mértéke az MNB várakozása szerint év végére már az egy számjegyű mértéket is elérheti. A jegybank a magas infláció csökkentésére a tavaly bevezetett egynapos betéti tender kamatát májusban 18-ról 17%-ra csökkentette, a legfrissebb kamatdöntő ülésén, 2023. június 20-án pedig további 1%-kal 16 százalékra redukálta. A jegybank lépése az inflációra és a kereskedelmi bankok hitelkamataira is kedvező hatással lehetnek, ha valóban csökkenni fog az infláció, akkor a kereskedelmi bankok lakáshitelei várhatóan kedvezőbb feltételekkel, alacsonyabb kamatokkal válnak elérhetővé. „Befektetési céllal, hitelből finanszírozott ingatlanvásárlás esetén elengedhetetlen a szakmai segítség, a hiteltermékek kiemelt ismerete, egymáshoz képesti előnyeinek és esetleges hátrányainak felsorakoztatása, hiszen csak így választhatjuk ki a számunkra legoptimálisabb hitelterméket. Nem csak a magányszemélyek által otthonukként választott lakásvásárlások számítanak komoly elköteleződésnek. A befektetők is megalapozott döntést kell hogy hozzanak, ebben nyújtanak szakmai támogatást munkatársaink.”- tette hozzá dr. Hartlieb Balázs.

Mire kell figyelni az ingatlan kiválasztásánál?

A hosszútávra szóló befektetések kiválasztásánál fontos minden részletet a szerződéskötés előtt megvizsgálni. Ingatlan esetén releváns kérdés a lokáció, valamint az, hogy milyen a lakás állapota, lakható állapotban van-e, vagy el kell végezni valamilyen halaszthatatlan felújítást. Kiadás esetén bérlőt, továbbértékesítés esetén vevőt kell keresnünk, illetve tájékozódni kell a további felmerülő költségekről, esetleges illetékfizetési vagy további adminisztrációs díjakról. A szakemberek bevonása időelőnyhöz juttathatja a befektetőket, tekintve, hogy a szakemberek jól tudják, hogy milyen szempontoknak kell megfelelnie egy befektetési céllal vásárolt ingatlannak, valamint átfogóan tájékozottak hazánk egyes területeinek előnyeiről és hátrányairól. Összességében tehát elmondható, hogy komplex, széleskörű piacismeret szükséges a megfontolt döntés meghozatalához, szakmai tanácsadó segítségével jelentős időelőnyhöz juthatnak a befektetők, és nagyobb eséllyel találják meg a keresési paramétereiknek megfelelő ingatlant.

