Ezt rengetegen elrontják, amikor a nyári szabadságot tervezik: ősszel nézhetnek majd nagyot

Önképzéssel, kapcsolatépítéssel, szervezetfejlesztéssel és az értékesítési stratégia újragondolásával érdemes tölteni a nyári leállás időszakát, hogy a produktivitáson ne essen csorba az uborkaszezonban sem - derül ki a Comline Budapest összefoglalójából. A kis és középvállalatok egyik kihívása az, hogy megőrizzék értékesítési számaikat akkor is, amikor beköszönt az irodában a hőség, a partnerek pedig a dolgozókkal együtt nyári szabadságra vonulnak. Így is meg lehet őrizni a produktivitást, ami főként tervezés kérdése. Az igazi uborkaszezon megelőzéséhez három plusz egy tippet gyűjtöttünk össze.

1. Uborkaszezon vagy lehetőség a fejlődésre: önképzés

Ha megérkezik az irodába is a nyári hangulat, negyedére csökken a kollégák száma és a partnerek is hirtelen inaktívvá válnak, akkor jön el az önképzés ideje. Az összes online kurzust elő lehet ilyenkor szedni a korábban bekönyvjelzőzött, félretett videók és oktatóanyagok ideje elérkezett! Az új tudásanyag az őszi időszakban vissza fogja hozni a befektetett munka árát, hiszen most van itt az ideje annak, hogy elmélyítsük a tudásunkat és amikor az év végi hajtás ideje jön el, hasznosítani tudjuk.

2. Amire sosem lehet elég időt szánni: kapcsolatépítés

A jól időzített kávézós találkozók vagy munka utáni események szervezésének ideje elérkezett. Persze a szabadságok miatt ezt érdemes előre megtervezni, hiszen ilyenkor van lehetőség azokat a találkozókat összehozni, amelyekre év közben szinte sosem jut elég idő. A kapcsolatok ápolása időigényes feladat, azonban a nyári időszakban ez akár élvezetes és gyümölcsöző is lehet, ha tudunk élni az alacsonyabb munkaterhelés adta lehetőségekkel.

3. Régóta gondolkodsz rajta, de sosem volt rá idő: szervezetfejlesztés

Minden fejlődésben lévő vállalat életében eljön az a pillanat, amikor a szervezet fejlesztése, átalakítása szükségessé és időszerűvé válik. Ennek a folyamatnak a kidolgozása meglehetősen sok energiát és időt vesz igénybe, amit sokan a nyári szezonban terveznek meg, a megvalósítást pedig az év végére időzítik. Érdemes a nyarat tehát bölcsen használni, és előkészíteni a szervezetfejlesztés alappilléreit.

+1. értékesítési stratégia újragondolása

Az év végével az értékesítési számok kiértékelésekor sokan vissza szokták sírni a nyári uborkaszezont, amikor lehetett volna egy kis pluszt beletenni és nem hagyni, hogy ellaposodjon az értékesítés, csak azért, mert nyár van. Ezt is érdemes előre tervezni, nyári promócióknak, extra kedvezménynek, ajánlatoknak teret engedni, hogy a legtöbbet ki lehessen hozni a szezonból.

Az évente 120 cég közel 2000 értékesítőjét képző magyar tréningcég, a Comline Budapest jelenlegi, hazai ügyfélállományán azt tapasztalja, hogy a tétlenséggel töltött nyári uborkaszezon meglátszik az év végi eredményeken, érdemes lehetőségként gondolni rá, és nem elhanyagolni ezt az időszakot. “A nyári szezonban a legfontosabb, hogy a szabadságolás és az alacsonyabb munkaterhelés ellenére ne legyünk tétlenek, találjuk meg ennek az időszaknak a hasznát és hozzuk ki belőle a lehető legtöbbet” - mondta el Nagy Béla, a Comline Budapest tulajdonosa és vezető trénere.