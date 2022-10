Fontos döntés előtt állnak a kata-károsultak: így bankolhatnak a jövőben

A régi katásoknak a kataalanyiság megszűnése miatt bankszámlacsomagjukat is érdemes, sőt sok esetben elkerülhetlen lehet megváltoztatni. Szerencsére az elterjedt vélekedéssel szemben a vállalkozói számlák sem feltétlen drágák és sokaknak továbbra is lehetősége marad lakossági bankszámlán keresztül vezetni pénzforgalmukat.

2022 szeptember elsejétől alapvető változások léptek életbe a kata, a magyar kisvállalkozások kedvenc adózási formája esetében. A katás nem szerezhet bevételt az adózás rendjét szabályozó törvény szerinti kifizetőtől. Csak magánszemélyeknek értékesíthet vagy szolgáltathat, cégeknek, valamint jogi személyeknek nem. Ha mégis szerez bevételt cégektől vagy jogi személyektől, automatikusan elveszti a kata jogosultságát. A korábban így adózó vállalkozók tömegei voltak ezért kénytelenek más vállalkozási és adózási formát választani. A változás sok egyéb teendő mellett banki ügyleteit átgondolására is késztethet.

Mindeddig ugyanis a katás egyéni vállalkozók igen jelentős része saját lakossági bankszámláján intézte a vállalkozásával kapcsolatos pénzügyeit. Persze a személyes és a vállalkozásukat érintő pénzügyek ilyen összemosódásának eddig is megvoltak a hátrányai, érthető, hogy sokaknak kényelmesebb volt. Gyakori vélekedés volt az is, hogy a vállalkozói bankszámlák túl drágák, pedig ez sem feltétlenül igaz, hiszen már ezek között is ugyanúgy találhatunk 0 forintos számlavezetési díjjal és alacsony összköltséggel kecsegtető ajánlatokat, akár a lakossági bankszámlák között.

Érdemes, de elkerülhetetlen is lehet a váltás

A bankszámlaváltás persze sokaknál nem is választás kérdése, azoknak, akik cégformát kellett váltsanak és mostantól áfás egyéni vállalkozók lesznek, azoknak ugyanis eleve új számlát kell nyitniuk. De az átalányadózást választóknak is fontos lehet, akiknek többféle jogcímen kell mostantól járulékot fizetni.

A Pénzcentrum most megnézte hét nagy magyar bank vállalkozóknak kínált legjobb számlaajánlatait. A grafikonunkon is ábrázolt kondíciókból pedig látszik, hogy kis körültekintéssel számos bankot találhatunk, ahol olcsón kigazdálkodhatunk egy ilyen típusú számlát.

A legvonzóbbak persze a 0 forintos számlavezetési díjat kínáló ajánlatok, de érdemes a további költségeket is átnézni. Az általunk vizsgált kondíciók alapján rangsorolva az egyértelmű győztesnek a bankok ajánlatai közül a Raiffeisen legkedvezőbb csomagja tűnik. Itt a nulla forintos számlavezetési díj és a bankkártya díjának elengedése mellett ingyen is netbankolhatunk és a 2 millió forint alatti belföldi forintutalás is díjmentes lehet.

Az Erste ajánlatának is 0 forintos a számlavezetési díj, de a bankkártya éves díja itt 6817 forint és a netbankért is havi 760 forintot kell fizetnünk. Így pedig a K&H 620 forintos számlavezetési díjjal, de ingyenesen elérhető netbankkal és bankkártyával kecsegtető ajánlata sem tűnik rosszabbnak. Az alap havi költség pedig még a legkevésbé kedvező csomagot hirdető pénzintézetnél is csak néhány ezer forint, ezért érdemes az egyéb kondíciókat is figyelembe venni.

A belföldi forint átutalásokat nézve például szintén a Raiffeisen és az az Erste csomagjai tűnnek a legvonzóbbnak, 2 millió forint alatt ugyanis akár ingyenesen is utalhatunk ezeknél a pénzintézeteknél, valamint a CIB Banknál is. Ha gyakran utalunk devizában akkor viszont a számlevezetési díj szempontjából költségesebb, az UniCredit által kínált Origó számlacsomag lehet a befutó, ahol akár 0,07%-os díjjal is utalhatunk a forinttól eltérő pénznemben.

Jól látszik tehát, hogy minden csak egyéni preferenciáinkon és vállalkozásunk működési szokásain múlik. Számos olyan tényezőt is érdemes figyelembe venni, amik egy példaszámítással nem ábrázolhatóak, ezért érdemes a döntés előtt elvégezni saját kis "kutatásunkat" is az elérhető ajánlatok között. A döntésünk előtt érdemes figyelembe venni, hogy a tejesség igénye nélkül olyan faktorok befolyásolhatják, hogy hol találjuk meg a legkedvezőbb ajánlatot, mint vállalkozásunk mérete, éves nettó árbevétele, illetve a számlaforgalmunk, a havonta indított tranzakciók száma, vagy vállalkozásunk tevékenységi köre.

A legtöbb banknál egyébként a vállalkozói számla igénylése online is elindítható, és csak az ügyfélazonosítás és szerződés aláírása miatt kell személyesen is megjelennünk egy bankfiókban. Az új bankszámlánk megnyitásához persze szükségünk lesz néhány olyan hivatalos papírra, amikre egy lakossági számlanyitás esetén értelemszerűen nem lenne. Ilyen a vállalkozás alapító okirata, vagy társasági szerződése, egy adószámmal és KSH-számmal ellátott cégbírósági tanúsítvány, illetve egy aláírási címpéldány a cég tisztségviselőitől.