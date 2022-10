Nincs vége az áremelkedésnek: a temetés is drágább lehet a rezsiválságban

A kormánytól kérnek segítséget a temetkezési vállaltok, mert a gáz drágulása miatt komoly áremelkedés jöhet a temetések, hamvasztások költségeiben is.

A kormányhoz fordult a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Egyesülete, akik azt szeretnék elérni, hogy a krematóriumot üzemeltető temetkezési vállalatok is kerüljenek be a nagy gázigényű vállalkozások közé, és így olcsóbban juthassanak gázhoz - írja az rtl.hu. A szervezet szerint a földgázárak drasztikus emelkedése miatt a költségek már így is komoly áremelkedésen mentek keresztül, de ez hamarosan még durvább lehet, ha nem kapnak segítséget.

Palkovics Katalin, a szervezet elnöke a hírportálnak azt mondta: egyszerre több kedvezőtlen hatással is küzdenek a temetkezési vállalatok és az önkormányzati cégek is, és erre gyors megoldás kellene.

A hazai temetkezési szolgáltatók ugyanis bajba kerülhetnek a gazdasági környezet radikális romlása miatt, emiatt pedig komoly áremelések várhatóak a jövőben

- mondta Palkovics Katalin elnök.